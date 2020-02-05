国家发改委：确保医用口罩等捐赠防疫物资及时发挥作用

人民网北京2月5日电（记者崔元苑） 5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。对于医用口罩等捐赠防疫物资是否能够发挥有效作用，国家发展改革委社会发展司副司长郝福庆回应说，国外捐赠物资中的医用口罩是关键物资，也是保障防治一线需求的重要渠道。国家发改委在协调口罩信息供需对接时，统筹考虑并积极提供运输等方面的协助，确保关键物资能够及时发挥作用。

对于慈善机构接收到的医用N95口罩、防护服等关键物资，郝福庆介绍，有关方面千方百计协调解决物资捐赠过程中遇到的国内航空、铁路、公路等运输方面的困难和问题，关键物资转运到湖北以后都会及时按照捐赠者的意愿进行对接和发放。

对于外国政府、国际组织、境外机构的捐赠物资，以专机方式直接运抵武汉天河机场，以腹仓带货等方式捐赠的小批量物资运抵北京等其他城市以后，按照即来即走的原则，在48小时以内转运到武汉。这个机制建立以来，已经完成了多个境外捐赠物资转运接收工作。