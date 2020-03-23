已有19个省份报告境外输入病例

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋通报，截至3月21日，有19个省份报告境外输入病例，最近7天内，有9个省份报告首例境外输入病例，病例来源国数量从12个增加到22个。

最新疫情数据显示，3月21日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例，新增死亡病例6例（湖北5例），新增疑似病例45例。当日新增治愈出院病例504例，解除医学观察的密切接触者1110人，重症病例减少118例。湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。新增治愈出院病例490例（武汉463例），新增死亡病例5例（武汉4例），现有确诊病例5224例（武汉5143例），其中重症病例1812例（武汉1794例）。累计治愈出院病例59432例（武汉42354例），累计死亡病例3144例（武汉2508例），累计确诊病例67800例（武汉50005例）。

3月21日零时至24时，新增报告境外输入确诊病例45例，其中上海14例，北京13例，广东7例，福建4例，江苏2例，河北、浙江、江西、山东和四川各1例。截至3月21日24时，累计报告境外输入确诊病例314例。

截至3月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例5549例（其中重症病例1845例），累计治愈出院病例72244例，累计死亡病例3261例，累计报告确诊病例81054例，现有疑似病例118例。累计追踪到密切接触者687680人，尚在医学观察的密切接触者10071人。

米锋表示，3月21日，我国内地新增本土确诊病例1例，为广东省报告的境外输入关联病例。目前，全国绝大多数地区已是低风险地区。截至3月21日，有19个省份报告境外输入病例，最近7天内，有9个省份报告首例境外输入病例，病例来源国数量从12个增加到22个。目前全球疫情已蔓延到180多个国家和地区，要严防境外疫情输入，按规定落实检疫、转运、治疗、隔离等措施，确保闭环运作。（记者 刘欢 任敏）