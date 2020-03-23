居家抗“疫”，老年人如何合理用药？

疫情期间，为减少人群聚集可能带来的交叉感染，各大医院均减少或暂停了常规门诊，老年人的慢病治疗和管理都会受到不同程度的影响。老年人居家如何合理用药？

不可擅自减量或停药

如果您需长期服用慢病治疗药物，请务必按照医生制定的方案规律用药，不可因为正在服用的剩余药物不多而擅自减量或停药。目前，各大医疗机构相继开展了远程在线复诊开药、“无接触”配送或延长开药疗程等服务，老年慢病患者可根据情况选择。

特殊用法药物要知晓

服药时间需记牢

老年人胃肠功能退化，大多数药物宜餐后服用，以减轻胃肠道不良反应。此外，降压药一般应晨起服用，但因个人血压情况不同，服用时间应以医嘱为准。

药品储存得知道

养成定期清理家中小药箱的习惯，特别应注意药品有效期，过期药品不可再使用。此外，开封后药品的使用期限也会有所变化，如：滴眼剂开封后不能超过4周；瓶装片剂开封后一般不得超过6个月等。多数药品应在室温条件下密闭遮光储存，避免受潮变质。特殊情况，如胰岛素的存放，应特别注意：未开封的胰岛素，须在2～8℃的冰箱冷藏保存；已开封使用的胰岛素，应放置于室温保存，不可再放入冰箱，并且需在1个月内使用。

不良反应必关注

居家抗“疫”期间，由于常规返院复查间隔可能延长，服药时应特别关注药物不良反应。在此，药娃特意为您总结了常见慢性疾病药物的相关不良反应。这些反应一般较为轻微，但若出现明显不可耐受的不良反应，请立即停药，用适宜的方式联系或咨询医生或药师，必要时返院就诊，以免耽误病情。

关注药物储备，提前看诊备药，注意不良反应，居家抗“疫”，可以的。