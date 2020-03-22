公安部：严打农资犯罪行为 确保农民用上放心种、放心肥

人民网北京3月22日电（董童） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，公安部食品药品犯罪侦查局巡视员、副局长杜岩表示，公安部高度重视打击假劣农资犯罪、维护春耕生产秩序等有关工作，组织各地公安机关开展集中打击行动，聚焦种子、农药、化肥等春耕急需必备的物资，依法严厉打击套牌生产、侵权假冒、非法添加、不合格产品冒充合格产品等农资犯罪行为，确保农民用上放心种、放心药、放心肥。

杜岩介绍，连日来，各级公安机关周密组织、迅速行动，相继侦办了一批农资犯罪案件，取得了初步战果。辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖北、广东、海南、重庆等地公安机关侦破了一批制售假劣种子、化肥、农药、兽药的案件，及时阻止一批假劣农资流入市场。其中，海南侦办的某生物科技公司制售假农药案件，查获假劣农药50余种，案值1900余万元。

杜岩说，当前春耕生产正处于关键时期，公安部将继续加强对假劣农资犯罪侦查工作的协调指导，切实维护春耕生产秩序，维护人民群众的合法权益。