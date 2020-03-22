农业农村部：全国范围展开农资打假“春雷”行动

人民网北京3月22日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱对春耕过程中农资打假相关问题进行了回应。

黄修柱表示，受新冠肺炎疫情的影响，今年农业生产面临新形势新问题新情况。3月10日，农业农村部组织召开2020年春耕备耕农资打假工作视频会议，在全国范围内部署启动了农资打假“春雷”行动。“春雷”行动目标是要实现“四个一批”，即要查处一批违法案件、处罚一批违法犯罪分子、端掉一批制假售假窝点、曝光一批典型制假售假案例。

黄修柱介绍，在产品上，相关部门重点锁定种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机这六类产品，主要是查处非法添加、含量不足、侵权假冒等问题；在区域上，主要是突出城乡结合部、农资经营集散地，还有种植养殖生产基地。

在任务上，一是加强抽查检查。要根据疫情形势变化，指导中低风险区域以县域为单位，全面开展农资行业的排查检查，开展春耕生产急需农资的监督抽查；

二是执法查办案件。保持高压严打态势，从严从重从快处理违法案件，特别是在疫情防控期间，对制假售假案件从严查处。

三是加强宣传引导。采取农民群众喜闻乐见的形式，比如乡村大喇叭、微信等方式，普及农资识假辨假知识，帮助农民群众提高农资识假辨假能力，同时要开展放心农资下乡进村活动，把优质放心的农资送到农村，送到农民手中。

黄修柱表示，目前各省都启动了“春雷”行动，疫情中低风险地区率先开展了排查和监督抽查，“春雷”行动的声势初步显现。下一步，农业农村部还将以“春雷”行动为抓手，深入开展农资打假专项治理行动，严打违法违规行为，切实保障好农民群众的合法权益。