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专家：新冠肺炎复阳比例很低 未发现复阳病例造成再传播报告

2020年03月20日16:54 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电 （李轶群）国务院联防联控机今日召开新闻发布会。会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，针对出现出院病例复检核酸阳性情况，目前还在研究中，还需进一步深入研究才能掌握它的特点和规律。出院患者要求居家观察14天，这14天也是避免复阳可能造成再传染风险。

“诊疗方案强调，出院标准是两次核酸检测阴性。” 王贵强说。出院以后，要求患者居家观察14天，这14天也是避免复阳可能造成再传染、疾病发生发展的风险，也是针对性的。

他说，诊疗方案强调患者在家要做好自我隔离，戴口罩，与家人分餐，最好在有通风条件的居室里单独居住。同时，也强调做好手卫生等一系列措施，也是针对这种复阳人群潜在的传播风险和疾病进展风险来制定的。

“目前报告复阳比例并不高，最终比例有多少，还需等疫情后，通过完整大数据才能看百分比到底是多少。” 王贵强说，现在的比例，都是基于现有数据的统计。但总体来看，复阳比例很低，到目前也没发现复阳病例造成再传播报告。

“对于这部分人群，强调观察隔离非常重要，如果出现复阳，且有症状、有临床表现，建议到定点医院及时进行诊治。” 王贵强说。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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