专家谈新冠肺炎救治：病亡率逐渐下降 治愈率逐渐增加

人民网北京3月20日电（董童）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，新冠肺炎重症患者多是老年人和有基础病的患者，会根据前期总结的经验，尤其是湖北、武汉前线的救治经验，在诊疗方案中制定一系列治疗方法，包括对有基础疾病的人群采取多学科诊疗模式。

王贵强介绍，在前方有一个包括感染、呼吸、ICU专家，也包括心脏、血液、肾脏等专业在内的相关专家团队救治重症患者。因为新冠肺炎重症患者尽管是以肺损害为主，但血液、神经等其它系统都有可能受到伤害，需要对疾病救治采取综合诊疗的策略。

他说，通过经验积累还出台了专门针对重症、危重症患者的诊疗方案，除氧疗外还通过血浆置换、血液净化治疗，托珠单抗治疗，康复者恢复期血浆治疗等一系列办法，来提高重症、危重症治疗的效率。

王贵强提出，在救治过程中，还强调了重症患者的护理管理也非常重要。由于氧疗的关键性，进行了不同层次的氧疗措施区分。针对一般效果不好的，需要插管。在湖北地区，专门有团队负责插管，由于这一操作本身技术含量较高，需要快速、准确地进行。所以插管小分队奔行于各个不同医院中，发挥救治作用。

王贵强表示，新冠肺炎还有很多未知数，现在仍然在做大量研究工作，包括一些药物和新的诊疗技术，都在进行相应研究。一线医务人员希望通过进一步深入研究，得到一些更精准的诊疗办法，来指导救治。目前的办法，应该说已发挥一定作用，现在病亡率逐渐下降，治愈率逐渐增加。