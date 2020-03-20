老人如何打好牙齿保卫战

3月20日是世界口腔健康日，其主题为：“携手共求，口腔健康”。世界口腔健康日旨在呼吁人们重视并行动起来，关注口腔健康，维护全身健康。不论多大年纪，爱护口腔对身体健康和生活幸福都至关重要。老年人群应尽可能保持牙齿的完整性，从而提升全身整体健康水平。

“缺牙”是老年人常见的一类口腔问题，用医学专业术语表达就叫做“牙列缺损”。当人们的牙齿排列在一起，互相支撑，就会形成一个完整的功能强大的牙列，每个人都应该有上下两排完整的牙列。当上牙列或下牙列掉了一颗或多颗牙时，牙列就会不再完整，这就是牙医所说的牙列缺损。

根据全国口腔健康流行病学调查显示，目前我国60岁以上老人平均缺牙约10颗，其中全口无牙者约占总数的20%（农村比例高于城市）；而缺牙修复率只有18%（修复比例城市高于农村），大部分老人长期处于缺牙或无牙状态。如何提升老年人的牙齿健康？本报记者前往北京大学口腔医院进行采访，该院修复科副主任刘云松教授回答了记者的有关提问。

缺牙后应该及时镶牙或种牙，这才是健康、省时、省钱的正确做法。

记 者：为什么缺牙后要镶牙或种牙？

刘云松：很多老年朋友常常有这样的想法：缺了这颗牙，我还有其他牙能用，对生活没有什么影响。

其实，缺牙并不像人们想象的那样简单，最直接的影响就是人们的咀嚼、发音和美观。除此之外，还让缺失牙周围的牙齿和对面的牙齿失去支撑，时间长了这些牙齿就会变得倾斜或伸长，使健康的牙齿受损。如果一侧的牙齿缺失比较多，患者常常会用另一侧健康的牙嚼东西，久而久之，双侧咀嚼肌的对称性就会被破坏，可能引起一系列的健康问题，治疗的难度也会增加。所以缺牙后应该及时镶牙或种牙，这才是健康、省时、省钱的正确做法。

解决“缺牙”烦恼有三招，优点缺点并存。

记 者：老年人镶牙或种牙哪个好？两者有什么区别？

刘云松：现在，随着人们生活水平和医疗水平的不断提高，牙医有许多好方法可以帮助老年人解决“缺牙”的烦恼。这些方法包括可摘局部义齿（镶活动牙）、固定义齿（镶固定牙）和种植义齿（种牙）3种，每种修复方式都有自己的特点，下面我逐一介绍。

第一种是可摘局部义齿（镶活动牙）。这种镶牙方式需要通过一些“钩子”将假牙卡在健康的牙上，基本上所有缺牙的情况都能够选择这种修复方式，其费用较低，是3种方法中最价廉物美的一种。

镶活动牙也有一些缺点。比如美观不佳、体积较大、刚戴上时常有恶心感，发音也会受到一些影响，咀嚼效率较差，义齿周围的缝隙里容易积存食物残渣等。

第二种固定义齿（镶固定牙）。这种镶牙方式需要先把缺牙两侧的健康牙齿磨小，之后在牙上做牙冠，使连着缺牙处的假牙形成一个3单位修复体，一起粘在两侧磨小的牙齿上。这种修复方式很像在两个桥墩上搭个桥，所以也叫固定桥。固定义齿不能取下，装好后比较舒适美观，发音基本不受影响，咀嚼效率更高。

镶固定牙也有一些明显不足。首先，将两侧健康牙磨掉一部分，可能会影响牙髓健康；其次，只能在缺牙数目较少时才能应用；第三，在使用过程中，两侧健康牙齿负担逐渐加重，如果维护不当将导致修复失败。

第三种种植义齿（种牙）。它是将人工牙根植入缺牙部位的牙床内，人工牙根的材料一般为安全无害的钛金属，专业术语叫种植体。当种植体与牙床的骨头长牢后，再在种植体上制作模拟天然牙样子的牙冠，形成一个完整的牙。

与前两种修复方式比较，种植牙的优点更多，如美观舒适，咀嚼效率高，不影响发音，缺多少牙都可以种植。如果自身条件满足要求，又可以接受种牙的价格和治疗时间，那它无疑是3种方法中最好的选择。

种牙再好也有缺憾，主要表现为费用高；治疗时间长，种牙的治疗周期是几个月或半年；技术要求高。种牙是一种门诊手术，不但难度较大，还存在一定风险，一般来说，只有经验丰富的医生，才能把种牙手术做得既好又规范。

牙齿一旦缺失，就会影响口腔健康，一定要尽早治疗。

记 者：缺牙后早镶牙和晚镶牙有什么区别？

刘云松：牙齿一旦缺失，就会影响口腔系统的健康，所以一定要尽早治疗（镶牙或种牙）。如果缺牙时间较长，旁边的牙齿就会出现倾斜，对面的牙齿还会伸长，不但让健康的牙齿受到影响，还会给以后的镶牙或种牙带来困难。而且，缺牙处的牙龈和骨骼也会随时间延长逐渐萎缩，不管之后牙医用什么方法给治疗，都会使之变得更加复杂，所花费的时间、精力和费用都可能会更多。

一般来说，拔牙后3个月左右，拔牙处的牙床长平就可以开始镶牙了。如果想要种牙，可以在拔牙之前咨询牙医，在条件允许的情况下，有可能即拔即种，就是在拔牙的同时，把种植体植入到牙槽骨之内，使之能够尽量缩短治疗周期，减少缺牙对美观和功能的影响。