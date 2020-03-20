治疗儿童脑肿瘤，联合用药效果好

据约翰 霍普金斯大学近日消息，该校金梅尔癌症中心的人体细胞和小鼠试验表明，与单独用药相比，联合使用试验性抗癌药物TAK228（也称为sapanisertib）和已有抗癌药物曲美替尼，更能有效抑制儿童低级别胶质瘤的生长。

儿童低级别胶质瘤是最常见的儿童脑肿瘤，约占所有儿童脑肿瘤病例的三分之一，源自支持和滋养神经元的脑细胞（胶质细胞），当前的标准化学疗法虽能有效延长寿命，但往往会出现副作用或不耐受的情况，而且接受传统疗法的儿童患者中约有50%出现了肿瘤再生。

在本次细胞系试验中，联合疗法阻止了肿瘤细胞的生长。研究人员称，在小鼠试验中，使用这些药物后肿瘤体积减小，小鼠存活时间更长。使用联合药物治疗后，小鼠肿瘤的血液供应量也大大降低，这表明该疗法可以阻断肿瘤生长所需的血液，从而“饿死”肿瘤细胞。

金梅尔癌症中心儿科肿瘤学家、约翰·霍普金斯大学医学院肿瘤学助理教授恩里克·拉贝博士表示：“我们认为，联合使用这些药物可能会达到一加一等于三的效果，这就是我们的发现。”

拉贝博士还指出，既往研究表明，儿童低级别胶质瘤含有两条细胞信号通路，TAK228和曲美替尼可分别抑制这两条通路，单独使用其中一种药物时，癌细胞仍可利用另一条通路生存。

在本次研究中，拉贝博士及其同事发现两种药物合用使肿瘤细胞生长减少了50%，对两条信号通路的活性抑制率超过50%，并使细胞增殖降低了90%以上。联合用药杀死了一些儿童低级别胶质瘤细胞，比单独用药的杀死率增加了近3倍。

拉贝博士强调，必须进一步开展更多临床研究，以确定最佳和最安全的可能给药方案。（记者李钊）