农业农村部：禽肉和禽蛋产量有望保持去年水平

人民网北京3月19日电 （王国菁）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳表示，家禽产业的生产周期短，市场化程度高，生产恢复快，禽肉和禽蛋产量有望保持去年水平。

新冠肺炎对畜牧业造成了一定的影响，其中家禽业受到的影响最大，损失最大。这一段时间，我们会同有关部门采取了一系列的应对措施，各地也都在积极行动，大家齐心协力，主要是在上游环节抓饲料保供，这个问题解决的比较早。

魏宏阳称，在下游环节，推动屠宰企业复产复工，推动家禽养殖场户跟屠宰企业搞好产销对接，这个也解决的比较好。刚才前面提到的两个饲料和屠宰环节，目前复产复工率都已经在80%以上，同时有序的推动开放活禽交易市场，积极的帮助局部地区解决产品卖难的问题，帮助一些企业解决资金困难的问题。基于判断，目前产销秩序已经基本恢复正常，南方黄羽肉鸡主产省活禽交易市场正逐步开放，家禽屠宰企业开业率已超过80%。目前，活禽压栏、产品压库的问题已得到明显缓解，种禽企业的种蛋入孵量和雏鸡市场投放量趋于正常，活鸡价格也在稳步回升。

“应该说困难已经大幅度的缓解。最新统计数据显示，今年前两月，肉禽和蛋禽的饲料产量同比增幅分别高达31.6%和21%。”魏宏阳表示，家禽产业的生产周期短，市场化程度高，生产恢复快，禽肉和禽蛋产量有望保持去年水平。

魏宏阳称，如果我们把工作做的更到位一些，今年的禽肉和禽蛋产量有可能继续增加。