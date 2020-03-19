农业农村部：鼓励合法合规的科研机构加强非洲猪瘟疫苗研发

人民网北京3月19日电 （许心怡）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳表示，非洲猪瘟发生以后，农业农村部和各有关部门积极支持、鼓励合法合规的科研机构加强非洲猪瘟疫苗研发。

魏宏阳指出，疫苗属于一类非常特殊的商品，它只有达到安全、有效、质量可控这三个原则以后，并且有科学详实的数据支撑，才能批准作为商品上市，在行业中使用。“非洲猪瘟疫苗研究是世界性的难题，到目前为止，包括我们国家在内，世界上没有一个国家批准过任何一个商业化应用的疫苗。”魏宏阳说，“我和大家一样，也希望安全、有效、质量可控的非洲猪瘟疫苗能够尽早的上市。”

魏宏阳介绍，根据掌握的情况，目前有不同的机构都取得了一些积极进展，同时也已经有单位向农业农村部提出开展临床试验的申请，农业农村部已经收到了申请，正在组织专家指导这些申请单位，完善临床试验的方案，争取尽快的开展临床试验工作。“后续我们还是要坚持两个原则：一是高标准，就是安全、有效、质量可控三个标准不降低。二是努力追求高效率，我们把审批效率提高，加快后期的审批推进工作。”