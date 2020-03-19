专家解读“血浆治疗”：用于新冠肺炎重症患者 不影响捐献者健康

人民网北京3月19日电 日前，武汉金银潭医院院长张定宇在湖北省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上透露，医院开展的康复病人恢复期血浆输入，即“血浆治疗”法已初显成效。那么，“血浆治疗”在此次疫情中发挥了多大的作用？对捐献者是否会有影响？北京协和医学院免疫学系教授黄波、北京地坛医院感染中心主任医师蒋荣猛对此进行了解读。

血浆治疗已运用于各种病毒感染性疾病

“血浆治疗本质上是抗体治疗。”黄波在介绍血浆治疗的原理时表示，病毒感染人体时，人体免疫系统会针对入侵的病毒产生免疫应答反应，激活B细胞产生抗体，并释放进入血液中。当病人康复时，其血清或者血浆中即含有针对病毒的抗体。

黄波称，最早的康复期血浆治疗尝试可追溯到100多年前。人类首次成功采用血清或者血浆来治疗传染性疾病是在1890年，法国的细菌学和病理学家查理?里歇特从注射了结核杆菌的狗的血液中，制备出血清，在巴黎第一次尝试采用狗血清注射，用于治疗肺结核，并取得成功。

“从此，血浆疗法逐渐被运用于各种病毒感染性疾病的尝试性治疗，例如西班牙流感、麻疹、阿根廷出血热、水痘、巨细胞病毒和细小病毒等病毒感染。”黄波说。

近20年来，SARS，H5N1、H7N9禽流感，中东呼吸综合征（MERS），埃博拉等病毒暴发的紧急重大疫情中，都有康复期血浆治疗的身影。

“在SARS期间，香港威尔士王子医院采用康复患者的血清对重症SARS患者给予治疗，在安全性和有效性方面进行了小规模的探究，”蒋荣猛介绍，浙江大学第一附属医院在2015年采用康复者血浆对8例重症H7N9患者给予过治疗。

新冠肺炎康复病人血浆疗法已在全国推广

谈到康复期血浆疗法在本次新冠肺炎疫情治疗过程中的作用和局限性时，蒋荣猛表示，因为没有特效药，新冠肺炎治愈者的恢复期血浆中含有新冠病毒抗体，可帮助重症患者达到临床救治效果。所以，《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》中加入了血浆疗法，仅针对重症病人使用。现在只是小规模使用，大规模使用的话，需要看临床应用的效果和不良反应。

同时，针对目前大众将希望寄托于新冠肺炎抗体的心理，蒋荣猛认为：“机体只要有了抗体就能够将病毒清除”的想法是片面的，抗体本身具有复杂性，甚至可能加重疾病。

“现阶段，新冠肺炎康复病人血浆疗法已在全国推广，部分患者临床指标和症状都有改善，但也存在治疗性血浆来源有限、不同人血浆中的抗体浓度及活性不尽相同、血浆中的非中和性抗体可能助长细胞因子风暴和其他安全性风险等局限性。”在蒋荣猛看来，在缺乏疫苗和特效治疗药物的前提下，血浆治疗只是一种探索性治疗方法，目前建议试用于重症患者，并对可能的风险进行密切监测。

血浆治疗不会影响捐献者健康

最后，黄波对于康复期血浆疗法对血浆捐献者是否会产生影响进行了回答。他说，血浆治疗一般采取单采浆的方式，血细胞回输到献血者体内，全程有严格的控制，所以不会影响捐献者健康。”

黄波进一步解释说：“正常情况下，一次献血200-400毫升，仅占人体总血量的5-10%。一般献血后人体所失的血浆和无机盐可以在1-2小时内，由组织液渗入血管内得到补充；血浆蛋白也可以在一天内恢复；红细胞和血红蛋白需要3-4周恢复。所以，康复后的患者献血对其自身没有特别的影响，献血时无需过多担心。”

两位专家共同表示：“当前，新冠肺炎逐渐在世界范围内蔓延。不排除有转成慢性冬季传染病、从此与人类长期共存的可能。新冠肺炎感染性强、传播迅速、病程复杂，给疾病治疗带来难题。我们需要解决治疗性血浆的来源问题，更重要的是在现有疗法的基础上，积极探索有效的潜在治疗手段，这也是全球新冠肺炎疫情防控的重要方向。”（董童 实习生赖程昱）（本文采访专家由中国科协推荐）

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