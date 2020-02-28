“您的援手，大家助力”专项公益活动向捐献血浆的康复者致敬

您予援手，我致敬意。

您是战胜新冠肺炎康复的勇士，是献出血浆救助其他患者的无私人士，是在这场人民“战疫”中共同作战的 “战士”。您伸出援手，我表达敬意。

为表达对捐献血浆的新冠肺炎康复者的感谢和慰问，由人民网人民健康、腾讯公益慈善基金会、中华社会救助基金会联合发起“您的援手，大家助力”专项公益活动，向捐献者展开公益捐赠慰问。

自2月15日开始，人民日报旗下“人民好医生”客户端面向新冠肺炎康复者发出倡议：献血挽救生命，携手抗击疫情！新冠肺炎康复者积极响应倡议。

倡议发出一天后，中国生物技术股份有限公司在全国设立的3个采血点已采集39名康复者血浆。

2月21日，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上，科学技术部副部长徐南平表示，截至2月20日止，超过100名康复者献出血浆，约能制备240份左右的治疗用血浆，能够对超过200位重型或者危重型患者进行救治。同时，他呼吁更多康复者“伸出你的胳膊，献出你的血浆和爱心”。

由“人民好医生”客户端发起的新冠肺炎公益联盟平台，持续关怀这些勇敢无私的康复者。为表达对捐献血浆的康复者的敬意和慰问，人民网人民健康、腾讯公益慈善基金会、中华社会救助基金会联合发起“您的援手，大家助力”专项公益活动。活动充分发挥联盟成员单位资源和专业优势，将向捐献者展开公益捐赠慰问。

活动现面向全国，公开征集康复者血浆捐赠者的信息。如您本人或者家人、朋友是捐献血浆的康复者，您可扫码登录“人民好医生”客户端，在“您的援手，大家助力”活动专题页面填写捐献者的真实信息。中华社会救助基金会核实信息后，将与您联系开展慰问。

活动同时征集血浆捐献者的故事，对真实和感人的故事，主办方将择优在人民网、人民健康全媒体平台、腾讯网等平台发布。期待捐献者踊跃参与，共同弘扬社会正能量。

相关链接：

献血救命！@新冠肺炎康复者

人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动

人民优选推出助农信息收平台