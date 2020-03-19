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留学生如非十分必须应暂停回国

贾晓宏

2020年03月19日11:43 来源：北京日报

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火建议留学生，如非十分必须应暂停回国或赴有疫情国家、地区的出行安排，减少长途旅途导致的感染风险。

庞星火说，从输入北京的境外病例所乘坐的航班看，经EY888、SU204、EK306、CA846次航班入境的旅客中发生病例的风险较高。

庞星火建议留学生，如果确有回国需求，应评估自身健康状况，患有急性疾病或慢性基础疾病一定避免出行。如果旅行，应尽量选择直飞航线，减少中转风险，要准备好口罩、免洗手消毒剂等个人防护用品。旅途中注意全程佩戴一次性医用口罩，保持手卫生。

留学生在当地如果出现发热、干咳等症状，不要带病工作、学习，应及时就近在当地医疗机构就诊，并告知医务人员相关接触史。就诊期间戴口罩，不要触摸就诊环境中的物品，避免触摸自己的口、鼻及眼部。也可采取居家隔离观察，避免外出。不要国际长途旅行，避免疾病传播。必要时，可联系中国驻当地使领馆寻求帮助。回国后，应主动、如实进行健康申报，配合海关健康检疫。如有发热等症状，应向海关主动报告，不能隐瞒病情，否则将承担法律责任。返京后一般应集中隔离医学观察14天，若出现发烧、咳嗽等症状时，应立即向集中医学观察点或社区工作人员报告，佩戴医用口罩前往就近发热门诊，并主动告知医生境外旅行史和接触史，便于诊断。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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