北京设280个集中隔离医学观察点

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，目前全市共设置了280个集中隔离医学观察点，隔离观察人员应认真关注自身健康情况的变化，及时向隔离点工作人员报告。

高小俊说，集中隔离医学观察是及时阻断传染病传播的重要手段，本市主要对新冠肺炎确诊病例的密切接触者、入境进京人员以及不具备居家隔离条件的国内来京返京人员实施集中隔离医学观察。目前本市共设置了280个集中隔离医学观察点，具备同时隔离医学观察2万余人的能力。为了做好集中隔离医学观察工作，市疾病预防控制中心特别编制了《集中隔离医学观察点的设置标准及管理技术指引》。

本市规定，自3月25日零时起，自北京口岸入境人员和14日内从其他口岸入境进京人员，全部进行集中隔离观察，全部做核酸检测。有关人员应遵守规定，不要抱有侥幸心理，以免影响自己及他人健康。（记者 贾晓宏）