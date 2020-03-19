李海潮：抗“疫”火线上的守护神

“健康所系，性命相托……我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。”这是市政协委员、北京大学第一医院副院长李海潮驰援武汉前录制节目时重温的一段医学生誓言。作为医院第三批援鄂医疗队员，他已经在武汉抗击新冠肺炎疫情一个多月了。

2月7日，由111人组成的北京大学第一医院第三批援鄂医疗队整装出发，包括围绕重症肺炎和多系统损害救治而专门挑选的高水平医疗队准备打一场抗“疫”硬仗。

“我是一名呼吸科医生，面对这样的疫情，是有责任去一线的。”作为曾经的抗击“非典”北京大学第一医院首席医疗专家，李海潮早早就报名要去最前线，“我们不去谁去呢？”

李海潮所在的医疗队独立接管的病区在武汉同济医院中法新城院区B栋9层西区。按照要求，医疗队接管病区的第二天就要正式开诊，当时摆在眼前最紧急的任务是争分夺秒改造病房。实地踏勘、出入口分区、确认设备需求、感控培训、战前动员、紧急调配医用防护口罩……短短24小时，一切准备就绪。2月8日元宵佳节当夜，第一批10名重症患者住进病区，三天时间病区50张床位几乎住满。

病人多，重病人更多，而在有限的医疗资源条件下救治危重症患者的任务就更为艰巨。不仅防护物资不充足，药品配制、氧气供给，包括呼吸机的数量都达不到要求。重症病人很多都需要氧疗，而病区集中式氧气站极限供应能力也无法满足这么多病人同时吸氧。李海潮和队员们攻坚克难，用氧气罐弥补给氧量不足，用药方面尽量找合适的替代药物，最大限度使用现有资源，尽可能给病人规范化的积极处理。

克服了前期重重困难，如今医护人员的排班和治疗已经趋于正常化、规范化。呼吸科一共7名大夫，李海潮和其他两位正高职同事，固定每人3天的长白班，保持观察和治疗的延续性。每逢李海潮白班，他都会和队员们“全副武装”进入病房巡视、查房。除了不同类型的氧疗外，李海潮总结出了“话疗”经验，用温暖宽慰的语言鼓励患者忍耐长时间佩戴面罩带来的不适，让病人克服病情带来的种种焦虑情绪。

2月16日，医疗队首例成功治愈的患者走出了接管病区的大门。这位88岁高龄的患者，经过9天的系统治疗顺利出院。此后，受益于医生们的精湛医术和倾情救治，越来越多的患者康复出院。截至3月17日，医疗队共收治91例患者，出院79人。

“我们的工作只是整个救治体系的一部分，我们需要做的是把自己的阵地守好，争取让更多的危重症病人康复。这是国家对我们的期待，也是我们对自己的要求。”李海潮说。（记者 杨旗）