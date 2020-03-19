北京提醒留学生非必须暂停回国

3月18日，北京市召开新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾控中心副主任庞星火在会上建议，留学生如非十分必须，暂停回国，减少长途旅行导致的感染风险。

根据市卫健委消息，3月18日0-12时，北京新增报告境外输入确诊病例11例,其中西班牙5例、英国4例、巴西1例、卢森堡1例。疑似病例3例，其中奥地利2例、匈牙利1例。治愈出院病例1例。截至3月18日12时，北京市累计报告境外输入确诊病例54例，治愈出院病例5例。

“据世界卫生组织数据，截至3月17日，新冠肺炎疫情已波及159个国家和地区，中国境外病例数达97996例，当日新增11487例，88个国家已形成本地传播。”庞星火说，国外报告新冠肺炎确诊病例数已超过中国，防控形势令人担忧，提示境外留学生：一是持续关注当地的疫情变化，遵守当地法律法规，配合当地政府开展疫情防控措施。密切关注我国外交部、中国疾控中心以及北京市疾控中心等官方机构网站，了解防控要求和健康提示。

二是做好个人防护。要保持良好个人卫生，勤洗手，多饮水，经常换洗衣物。在公共交通工具、厢式电梯、室内公共场所等密闭环境时，要佩戴口罩。保持居住环境清洁，建议每日通风2-3次，每次30分钟以上。减少与他人近距离接触，人与人之间至少保持1米以上距离。尽量不聚餐或到人员密集的公共场所活动。与他人合租住所和共同学习时，要观察有关人员有无发热、咳嗽、就诊等异常情况，主动采取自我保护的措施。

庞星火表示，如果出现发热、干咳等症状，不要带病工作、学习，应及时就近到当地医疗机构就诊，并告知医务人员相关接触史。就诊期间戴口罩，不要触摸就诊环境中的物品，避免触摸自己的口、鼻及眼部。或采取居家隔离观察，避免外出。坚持“非必要，不旅行”原则。如非十分必须，应暂停回国或赴有疫情国家、地区的出行安排，减少长途旅行导致的感染风险。确有回国需求时，应评估自身健康状况，患有急性疾病或慢性基础疾病一定避免出行。若旅行，应尽量选择直飞航线，减少中转风险，要准备好口罩、免洗手消毒剂等个人防护用品。旅途中注意全程佩戴一次性医用口罩。

回国后，留学生应主动、如实进行健康申报，配合海关健康检疫。如有发热等症状，应向海关主动报告，不能隐瞒病情，否则将承担法律责任。返京后一般应集中隔离医学观察14天，若出现发烧、咳嗽等症状时，应立即向集中医学观察点或社区工作人员报告，佩戴医用口罩前往就近发热门诊，并主动告知医生境外旅行史和接触史。

近期，首都机场入境旅客明显增多，境外部分国家或地区新冠疫情形势严峻，首都机场口岸面临的输入性风险明显增加。首都机场公安局副局长郑南介绍，为最大限度防范疫情输入风险，海关检疫部门、边防检查部门均实行了较为严格的查验工作，对中转乘机和转运分流旅客均采取了全流程、闭环式管理，首都机场T3D按防控要求临时改造为集中入境现场。截至目前，已经抽调了150名干部和骨干民警组建现场处置和转运保障两个工作专班，专门负责T3D处置现场的秩序维护和转运旅客的安全保障工作。（记者 陶凤 彭慧 常蕾）