专家：新冠病毒遇上流感季，返岗复工要注意适量补充电解质

复工啦！随着新冠肺炎疫情防控的阶段性胜利，各行各业基本上进入了全面复工阶段，“史上最长假期”终于结束了，老板正式喊你回公司上班啦! 然而，虽然中国每天新增新冠病毒确诊病例呈显著下降，很多省份早已经清零，出院患者数量也大幅上升，但从全球的情况来看，情况并不乐观。巧的是，这段时间刚好遇上季节性流感，流感和新冠肺炎混合在一起，无形中给此次疫情的防治增加了难度系数，所以复工后的个人防护依然很重要。对此，专家指出除了大家熟知的戴口罩、勤洗手、保持距离等“隔离”手段之外，通过适量运动、多喝水和膳食营养均衡等提高自身免疫力也很重要，尤其是适量补充电解质，维持水和电解质平衡不可忽视。

“尽管新冠病毒与流感病毒有很多本质上的不同，但同属呼吸系统疾病，最重要的是不管哪种病毒，都没有特效药，通常只能靠提升自身的免疫力，进而把潜在的危害降到最低。”中国保健协会食物营养与安全专业委员会名誉会长孙树侠教授这样说。针对目前新冠病毒输入和输出风险同在并与流感病毒叠加的特殊情况，孙树侠建议提升个人免疫力可以从几个方面入手：第一，膳食平衡，每天不少于15种食物；第二，运动适量，每天别少于30分钟；第三，多喝水，每天至少喝1500ml的水，有条件的话要补充适量的电解质水，以此来提升呼吸道纤毛运动的活跃度，进而提高免疫力、增强抵抗力。

事实上，在人体的防御机制中，有一种在呼吸道系统帮助抵御病菌进入人体的“纤毛运动”。当身体水分充足时，呼吸道湿润，纤毛运动活跃，从而帮助身体排出更多病菌；如果身体缺少水分，纤毛运动不活跃，病菌就很容易进入人体。孙树侠表示，不能等到口渴了才去喝水，因为这时候人体已经很缺水了；而对于那些喝了水依然觉着口渴的人来说，则是因为身体必需的电解质没有补回来，这时候就需要喝电解质水。如果人体大量流失水分和电解质后果很严重，有可能导致低钠血症或身体电解质失衡，进而引发头晕、恶心、呕吐、昏睡、肌肉痉挛、疲劳、头疼、坐立不安等症状。

“电解质水在人体内的贮留时间长，既能使呼吸道的粘膜得到滋润，又提供了人体所需的电解质，能更好地提升纤毛运动的活跃度，从而帮助身体通过咳嗽、打喷嚏等方式，把病菌更多地排除体外。”孙树侠说。此前，北京大学第三附属医院运动医学研究所的试验数据也表明，当人体水分流失后，饮用电解质水比茶和纯水更容易被人体吸收。此外，美国《航空航天环境医学》（ASEM）杂志还通过饮用等量的电解质饮料和纯净水4小时后体内的水分贮存量对比显示，电解质水在人体内的贮留时间更长，更利于滋润身体，而这也是为什么疫情期间要为医护人员，尤其是穿防护服不能及时喝水且大量流汗的医护人员提供电解质饮料的原因所在。

尿液、汗液、呼吸，体表蒸发……其实人每时每刻都处在水分流失的状态。不管是新冠肺炎还是流感，共同症状之一就有发热，还有流感可能引发的呕吐和腹泻等，本质上都会造成电解质的大量流失。因此，国家卫健委发布新冠肺炎诊疗方案（试行第六版）和中国疾控中心发布的《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防指南：膳食营养临时指南》中都提到“注意水、电解质平衡”或“适量补充含一定量电解质的饮用水”。