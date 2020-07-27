别大口急喝水！当心心脏出问题

夏季天气炎热，气温不断攀升，人体出汗量增大，对水的需求也逐渐增多。很多年轻人在运动结束或者洗完澡后会选择端起杯子“一口闷”。看似简单的喝水动作，如果没有采用正确的喝水方式，不仅起不到养生保健的作用，还可能会造成生命危险。

大口急喝水的危害

首先，冠心病患者本身就心脏功能不健全，如果大口喝下太多水，会导致水分快速进入血液，经过肠内吸收后血液会变稀，短时间内的循环血流量就突然增加了，容易加大心肌耗氧量，加重心脏负荷。轻者出现胸闷、气短症状，重者可能会诱发急性心衰。

其次，心脏功能衰竭患者由于心脏功能性疾病引起心功能下降，伴有肾功能减退症状。患者身体排水功能会降低，水管理成为心衰患者最重要的注意事项。若大口饮水过多，则容易造成水钠潴留、增加心脏负荷，导致病情加剧。

此外，对于从事体育运动或体力劳动者来说，活动过后对水的需求会增加两倍，此时大口急喝水尤为危险。这是因为人体在出汗后会损失大量的水分和电解质，大口喝水容易稀释血液中的电解质，导致细胞中电解质浓度变高，水分进入细胞内造成“水中毒”现象，引发肌肉痉挛、恶心、焦虑、精神错乱或头晕等症状，不利于肾、肝和心脏等器官的运转，严重时还会突然昏倒。

健康饮水知识

1.少量多次饮水。水是生命之源，人体的每一个细胞都需要水分来维持。《中国居民膳食指南》建议健康成人饮水量为每日1500~1700毫升，不喝水或者水分摄入过少，容易造成血液粘稠，诱发心梗。对于心脏功能不健全的患者，又急又快的喝水方式容易增加心脏负担，加剧病情。因此，大家在生活中可以养成少量多次饮水的习惯，保持水分的正常摄入，不要等渴了再喝。心脏病患者需要和医生沟通，制定合适的饮水量，在生活中严格限盐、限水，这样可以起到预防心绞痛、心梗等疾病的作用。

2.小口慢速喝水。洗完澡或者运动过后，失水速度过快，需要小口慢速地补充水分。在大量排汗后身体还会随之丢失一部分盐分，可以适当饮用一些淡盐水或者运动型饮料。

3.饭前半小时一杯水。饭前半小时喝适量的水能够有效控制进食量，促进新陈代谢，减少毒素吸收，预防便秘问题，促进肠胃消化。

本文由科信食品与营养交流中心科学技术部主任阮光锋进行科学性把关。