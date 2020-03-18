商务部：做好七项工作释放消费潜能

人民网北京3月18日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌表示，消费是生产的目的，贯穿国民经济循环的全过程，既是起点也是终点。促进消费稳定增长，对保持经济社会平稳健康发展具有重大意义。

王斌介绍，商务部重点要抓好七个方面工作。一是加力企业复工营业。商务部将进一步加强摸排调度，指导督促疫情风险低、复工进度慢的地区抓紧组织商贸流通企业开门营业，尽快恢复市场正常经营水平，将疫情造成的损失降到最低。

二是扩大重点商品消费。深入贯彻落实已出台的政策，会同有关部门进一步研提促进汽车、家具、家电等重点商品消费的政策措施，促进汽车限购向引导使用政策转变，支持引导各地制定奖补政策，鼓励企业开展电子产品以旧换新。

三是壮大服务消费。引导餐饮、家政等生活服务企业在做好疫情防控的前提下，积极下沉社区，创新服务模式，为社区居民提供安全的生活服务。促进家政行业提质扩容，推进信用体系建设，推动员工制企业发展，扩大供给规模，提升供给质量。

四是促进城市消费。加快推出一批全国示范步行街，启动第二批步行街改造提升试点，指导步行街分类防控因街施策，抓紧组织商户开业复市，尽快吸聚人气，重振街市繁荣。完善便民消费网络，优化便利店、菜市场布局，打造社区的便民商圈。

五是提升乡村消费。推进电商进农村，扩大覆盖面，完善末端的销售网络，健全农产品流通的骨干网络，构建新型的农产品供应链条，抓好电商和产业扶贫，引导农产品流通企业与贫困地区开展长期稳定的产销合作。

六是培育新型消费。支持电商平台创新服务模式，鼓励实体零售业数字化转型，推进线上线下深度融合，促进消费的新业态、新模式、新场景的普及应用。支持中心城市做强首店经济和首发经济，促进小店经济的发展。这次疫情当中许多企业推出了无接触配送、社区定点提货等新模式，受到广大消费者欢迎。

七是创新消费促进平台。指导各地分区分级、分类分时开展消费促进月、防疫保供网上行、云上购物节等活动，做大双品购物节，鼓励具备条件的地区和企业在公正公开的前提下，面向特定的群体、特定的商品、特定的领域推出各类消费券、购物券，促进消费回流和人气回升。