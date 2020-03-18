商务部：消费呈现韧性、活力与新增长点

人民网北京3月18日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。商务部消费促进司负责人王斌表示，目前全国生活必需品市场供应充足，价格稳中回落。

王斌介绍，新冠肺炎疫情发生后，居民外出急剧减少，消费市场受到较大冲击，特别是对2月份影响大。国家统计局统计，1-2月份全国社会消费品零售总额同比下降20.5%，增速比去年同期回落28.7个百分点。大宗耐用消费品中，汽车销售额同比下降37%，家具下降33.5%，建材下降30.5%，家电下降30%，住宿、餐饮、美容美发、大型百货商场、购物中心这些行业和业态客流大幅下降，企业经营面临较大困难。

“我国消费展现出强大韧性、活力和新的增长点。”他说。生活必需品消费稳中有增，餐馆堂食转外卖、外出用餐变居家做饭，1-2月份食品销售同比增长9.7%。新型消费和升级消费不断拓展，无接触配送、无人零售、直播零售等消费新模式、新方式快速发展。人工智能、远程办公、“互联网+医疗+药店”等发展，信息消费、防护用品、卫生健康用品这些消费显著增长。

王斌表示，近期，随着疫情防控形势明显好转，企业复工营业加快推进，市场销售触底回升、稳步向好。全国大型农产品批发市场、大型超市、品牌连锁店、电商平台以及快递业开业率超过90%。商务部监测重点零售企业2月下旬日均销售额比2月中旬增长5.6%；3月上旬，环比又增长0.5%。

“总体来看，疫情对消费短期影响较大，中期趋于平缓。随着出台一系列促进消费回补释放政策落地见效，后期消费会逐步恢复。” 王斌说。