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国家发改委：猪肉价格连续回落 预计今年CPI会呈现前高后低的态势

2020年03月19日15:38 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月19日电 （许心怡）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，近一个多月以来，针对新冠肺炎疫情的影响，国家发改委加大猪肉市场调控力度，做好保供稳价工作，猪肉价格从比较高的水平连续有一些回落。监测的36个大中城市超市、集贸市场，以精瘦肉这个品种为例，平均零售价格到昨天已降到了每斤32.21元，比2月中旬的最高点34.63元下降了2元多。

彭绍宗指出，从2月份的统计数据来看，2月份CPI同比上涨5.2%，而猪肉价格上涨拉动了其中3.2个百分点，占比达到62%。较高的猪肉价格对CPI的影响很大，猪肉价格不仅影响物价总水平，而且由于猪肉是我国居民最主要的肉食品，在肉类蛋白质的摄取来源中占有相当大的比重，所以猪肉价格也是一个重要的民生价格，直接关系到老百姓的生活。

彭绍宗表示，在当前和今后一段时间生猪产能稳步恢复的情况下，猪肉供应将得到改善，猪肉价格也会随之回落，而我国工农业产品供应比较充足，服务业发展迅速，物价保持平稳运行的基础牢固，预计今年CPI会呈现前高后低的态势，全年物价运行总体将保持在合理区间。

(责编：刘卿、李栋)


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