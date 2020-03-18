15省份本土确诊及疑似病例双清零

昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，截至3月16日，我国已有15个省份和新疆生产建设兵团实现本土现有确诊病例和疑似病例“双清零”，其中5个省份实现本土现有确诊病例、疑似病例和密切接触者“三清零”，国内疫情形势向好态势巩固拓展。

最新疫情数据显示，3月16日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，新增死亡病例13例，新增疑似病例45例。当天，湖北新增确诊病例1例，为武汉病例。除湖北以外，其他省份新增确诊病例20例，均为境外输入病例。当天，新增报告境外输入确诊病例20例，包括北京9例、上海3例、广东3例、浙江1例、山东1例、广西1例、云南1例、陕西1例。截至3月16日24时，累计报告境外输入确诊病例143例。（记者 任敏 刘欢）