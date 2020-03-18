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集中隔离可最大限度保障境外进京人员及其家人安全

2020年03月18日11:41 来源：北京日报

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓表示，在境外输入疫情较为严重的形势下，实施集中隔离观察可以最大限度地减少人员流动，最大力度地控制、切断传播途径，最有效地保障境外进京人员及其家人的生命安全和身体健康。

陈蓓表示，集中隔离14天的措施主要是根据新冠肺炎潜伏期特点制定的。同时，集中观察便于第一时间发现问题，并集中进行处置和救治。最大限度地保障隔离者家人的安全，防止家庭聚集性疫情的发生。对于境外进京人员来说，这是最积极、最有效、最安全的隔离观察方式。集中观察点大多选择通风条件较好的宾馆和饭店。隔离人员有专门的区域和独立的房间。同时，观察点还配备专门的医护人员和工作人员，每天对隔离人员健康情况进行监测。实施分餐供应保障和封闭式配套保障措施。每个宾馆都配备WiFi，集中隔离观察人员可以上网开展工作或查询信息。（记者 孙乐琪）

(责编：李轶群、许晓华)


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