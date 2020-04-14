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中国工程院院士详解新冠病毒灭活疫苗：我国制备灭活疫苗基础较好

2020年04月14日16:19 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月14日电 （许晓华）14日，国务院联防联控机制就新冠肺炎药物研发、疫苗研制等科研攻关进展情况举行发布会。会上，中国工程院院士王军志介绍，在新冠肺炎疫苗研发过程中，国家部署了五个技术路线，国家药监局组织相关的专业人员，早期介入，全程参与，研审联动，全力推动疫苗研发工作。

4月13日，通过国家药监局审批进入临床试验阶段的2个疫苗有何特点？王军志说，新批准的2个疫苗实际是一个技术路线，属于新冠病毒灭活疫苗。灭活疫苗是用完整的病毒组成，它制备的过程要通过理化方法灭活其致病性，还要通过灭活验证，而且仍然保持病毒的免疫原性，通过纯化工艺等制备过程，制备出候选疫苗。候选疫苗接种到机体可以刺激机体的免疫反应，产生抗体，达到保护作用，这是灭活疫苗。

王军志介绍，我国在研发并已上市的疫苗中，灭活疫苗的基础比较好，比如我国有甲型H1N1流感灭活疫苗，甲型肝炎灭活疫苗、EV71手足口病灭活疫苗，还有Sabin株IPV脊灰疫苗，都是灭活疫苗，我国制备灭活疫苗基础比较好。在制备过程中，疫情之初，是我国最早分离到新冠病毒株。

王军志说，各部门的专家早期介入，全程指导，特别是指导企业完成了临床前必要的动物实验，包括安全性有关的急性毒性实验、重复毒性实验、免疫原性实验、动物的攻毒保护试验等，同时生产出来的三批临床试验的样品，要经过中国食品药品检定研究院检验合格。所有的材料在这个过程中同时采用滚动提交申报材料，按照国家药监局特别审批的程序，遵照相关的技术要求进行审批，审批的结果达到了应急批准临床试验的要求，获得批准进入临床试验。

(责编：刘卿、李栋)


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