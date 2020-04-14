新冠肺炎疫苗的安全性能否得到保障？中国工程院院士解答

人民网北京4月14日电 （许晓华）14日，国务院联防联控机制就新冠肺炎药物研发、疫苗研制等科研攻关进展情况举行发布会。针对“新冠肺炎疫苗通过应急审批速度快，疫苗的安全性能否得到保障”的问题？中国工程院院士王军志进行了回应。

为何疫苗审批速度快？王军志说，疫苗本身是一个用于健康人的特殊药品，安全性是第一位的，所以在应急审批过程中，始终坚持尊重科学、遵循规律，以安全有效为根本的方针，坚持特事特办，在这个过程中很多研发的步骤由串联改为并联，研审联动，滚动提交研发材料，随交随审随评。在标准不降低的前提下，通过无缝衔接，大大提高了研发的效率和审评的效率，都做到最大化，所以审批速度快。

疫苗的安全性能否得到保障？王军志说，在安全性方面，主要是由临床前的研究来决定的，所以在安全性、有效性的相关动物实验等要按照相关法规和技术要求全部完成，其中包括急性毒性实验、重复毒性实验、免疫原性实验，甚至是动物攻毒保护试验，这些实验都要符合要求，达到规定的要求，才能够批准上临床，要充分保证上临床以后受试者的安全。

什么时候能用上疫苗？王军志说，疫苗本身由完成临床前的研究到进入临床，一般来说，通常的临床试验分为三个阶段，三个阶段的目标和意义不一样，根据研发的设计，方案不一样，需要的时间也不一样。但是有一点，必须要遵循按照《药物临床试验质量管理规范》。