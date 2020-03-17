病人出院，我们最开心

3月16日，对北京大学援鄂医疗队“90后”医生董锦沛来说，是一个难忘的日子。这一天，他和医疗队的小伙伴们得知习近平总书记回了信。接受采访的时候，董锦沛正准备去上夜班，话语中充满激动和开心。

从2月7日到武汉，董锦沛在危重症病房已连续工作一个多月。他是北京大学第一医院消化内科医生，日常工作就是和来自医院不同科室的同事救治危重症患者。

“我们团队是多学科的综合团队，对病人整体救治十分有利。”董锦沛说。

刚到武汉，董锦沛坦言“心里有些担心”，他和同事负责的病区是新改造病房，一共50张床位。医护人员到位后，病人陆续从别的地方转运过来，病床很快收满了。看到这么多被疾病折磨的病人，董锦沛和同事把精力都投入到抢救病人上。

“那时真的很忙。”董锦沛说，“我们很快就投入到病人诊治和抢救中去了，一门心思想着怎么让病人尽快好起来。”

开始时，武汉医疗物资紧缺，董锦沛和同事需要思考在有限条件下更好实施抢救。由于治疗没有特效药，保持病人良好的情绪非常重要。董锦沛记得病房里有名70多岁的患者，进院后就戴上了呼吸机，插了胃管。病人情绪非常低落，躺在病床上一直不言语。很多病人家属都会打电话过来询问病人情况，他的病情却无人问津。原来，这名患者的亲属都被感染住院或被隔离。董锦沛和同事多方联系，终于让患者在电话中听到了女儿的声音。

“这名患者住院后第一次笑了，而且笑得很开心。”董锦沛说，那个微笑，他永远忘不了。现在，经过团队悉心照料，这名患者已经可以下床站一会儿、慢慢走几步了。

董锦沛还记得有名88岁的女患者，进院后一直非常乐观，积极配合治疗。出院当天，这名患者还在病房里小跑几步，对医生说，你们看我棒不棒？临走前，她还和当班医生、护士每人拥抱了一下。

“每逢病人出院，都是我们最开心的日子。”董锦沛说。