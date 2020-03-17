LV牌洗手液？各国花式应对防疫物资难题

随着全球疫情的进一步发展，各国的防疫物资都出现了紧缺的情况。从口罩、卫生纸，到洗手液，日益匮乏且价格飞涨。亚马逊、eBay等已经采取了相关措施，试图遏制乱涨价行为。但供不应求是不可否认的事实，各国都想出了奇招来扩大生产，比如纽约州推出了由监狱囚犯制造的洗手液，奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）则打算用香水工厂来投产洗手液。

根据LVMH集团上周日发布的声明，其香水和化妆品工厂将从周一开始生产洗手液，以帮助应对新冠疫情造成的此类产品短缺；同时，LVMH将向法国当局和欧洲最大的医院系统提供免费消毒剂。LVMH在声明中表示：“通过这一倡议，LVMH打算帮助解决此类产品在法国短缺的风险，使更多的人能够继续采取正确的行动，保护自己不受病毒传播的影响。”

不过，LVMH同时表示，未来并无意向将洗手液纳入品牌生产范围，该行动只是在疫情扩散之际采取的行动。LVMH发布该声明之际，法国的疫情仍处于快速蔓延中。截至北京时间16日15时，法国确诊新冠肺炎病例数已达5423例，确诊人数位居欧洲第四。14日晚间，法国卫生总干事杰罗姆 ·所罗门正式宣布法国疫情防控进入第三阶段，并确认各类“非必须类”公共场所将于3月14日0点至4月15日关闭，教堂将保持开放，但不再举行仪式。

事实上，随着全球疫情的快速扩散，防疫物资的匮乏已成为各国共同的难题。此前一天，亚马逊就曾发出警告称许多畅销家居用品即将脱销，因为新冠肺炎疫情的蔓延，需求增加，配送将会延迟。登录亚马逊网站发现，洗手液、卫生纸、瓶装水等多种物资已出现缺货的情况。

为了解决洗手液匮乏的问题，美国纽约州在宣布进入紧急状态后，于3月9日推出了自有品牌的洗手液，由监狱囚犯制造。该州州长安德鲁·科莫表示，洗手液品牌命名为“NYS Clean”，这种产品酒精含量为75%，将免费提供给政府机构、学校、公共交通系统和监狱，囚犯每周将加紧生产10万加仑（约37.8万升），以弥补短缺。

而在德国，其频频“拦截物资”的情况也引发了争议。上周六，德国再次拦截了一家意大利公司近日委托德国进口商购买的83万个口罩，据悉，这批口罩在德国过境时遭到了扣押。该公司负责人称，这批口罩除了满足公司员工的需求以外，绝大部分将被捐赠给意大利的医院和民政部门。此前，3月12日，据瑞士媒体报道，一批从中国订购的外科手套在德国中转时被扣。数日前，瑞士也有一批口罩在德国遭拦截，另有消毒水被扣在意大利。

伴随物资短缺而来的就是涨价问题。3月初，美国国会参议员爱德华·马基曾致信亚马逊，称一家第三方卖家甚至将该洗手液的售价调升至每瓶600美元，而亚马逊品牌的大瓶装洗手液每瓶的售价只有8.25美元，“随着世界面临严重而广泛的疫情扩散，在诸如洗手液和外科口罩等物品的销售上，美国企业界有责任防止牟取暴利行为的发生”。对于这一问题，亚马逊方面回应称，正在监控价格，以确保卖家遵守公平的定价政策，并表示它可能会下架违反这些政策的卖家。

对于物价上涨的情况，意大利也出手了。上周四，意大利反垄断部门表示，他们正在对亚马逊和eBay这两个电子商务巨头进行调查，因为在当前的新冠肺炎疫情期间，上述两个购物平台上，包括手部消毒液在内的产品出现了价格大幅上涨的情况。此外，它们还将调查这两个电商平台上出现的一些带有误导性的广告。对于洗手液等商品储备以及预防涨价的具体措施，北京商报记者联系了亚马逊方面，不过截至发稿还未收到具体回复。

物资短缺的根源依然是疫情扩散带来的恐慌。截至北京时间16日15时，意大利累计确诊病例数已达到24938例，接近2.5万例；多次“拦截”物资的德国，情况也不乐观，累计确诊病例数达到5813例。（记者 陶凤 汤艺甜）