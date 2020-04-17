商务部医疗物资商业出口工作机制近日通报，在开展防疫用品出口过程中，有的企业因产品质量问题被外方退货，扰乱防疫用品出口秩序，严重影响国家形象。商务部决定，停止北京启迪区块链科技发展有限公司、爱宝达科技（深圳）有限公司防疫用品出口。

上述通报表明，一些企业在防疫物资经营和出口中存在质量把关不严、操作不规范等等问题，不仅因防疫物资被退货等造成直接经济损失，对我国整体出口贸易也会带来不利影响。涉事企业要深刻汲取教训，其他从事防疫物资出口的企业也要引以为戒，避免再出现类似问题。

目前，全球疫情仍处于快速扩散期，不少国家向我国采购防疫物资，这与我国前一阶段抗击疫情取得积极成绩，外方对我国防疫物资质量充满信任不无关系。对于质量不达标乃至假冒防疫物资等行为，我国药监、公安等部门连续出击，查处了一批典型案例，打掉了非法造假团伙，最大程度保障了防疫物资供应的质量基本面，为疫情防控做出了应有的贡献。

随着我国防疫物资出口各国，有关防疫物资质量的国际关注度也在提升。正如商务部有关负责人所指出，其中有些争议是因为中外产品的质量标准不同，各国使用习惯上存在差异，甚至使用者操作不当也可能引发一些质量疑问，如果防疫物资出口中发现质量问题，我们将依法惩处，决不姑息。4月16日举行的网上发布会上，商务部新闻发言人高峰再次强调，将加大联合整治力度，严打防疫物资出口过程中的假冒伪劣、失信违规行为。

防疫物资出口事关国家形象，容不得丝毫懈怠。一旦出现质量问题，既可能对其他国家防疫工作造成不利，也可能使我国支援全球疫情防控的努力受损。各方须以更高的标准和更严格的操作，确保出口防疫物资质量。特别是企业须守住质量底线，相关物资采购、生产、验收、运输等每个环节都要严格把控，严格按照国家相关质量标准操作，绝不能轻易放过质量不达标产品。职能部门要针对防疫物资出口质量强化监管执法，消除可能存在的管理盲区，以更为完善的监管体系，努力实现出口防疫物资“零差错”目标。

3月31日，商务部会同海关总署、药监局发布《关于有序开展医疗物资出口的公告》，要求出口检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等五类产品必须取得我国医疗器械产品注册证书，符合进口国（地区）的质量标准要求，海关凭药监部门批准的医疗器械产品注册证书验放。从中可以看出，各部门正加紧对防疫物资出口相关流程进一步规范细化，这些工作的成效值得期待。

此外，针对一些企业盲目委托中介机构申请国外认证等现象，市场监管总局经过初步梳理，编制出一份口罩等防疫产品出口到欧盟和美国的认证信息指南。这为国内企业接轨国际标准提供了明确的参考，显示了有关部门在配套服务举措上的努力，有利于为防疫物资出口创造更好的环境。

截至4月4日，有54个国家（地区）以及3个国际组织和中国企业签署了医疗物资商业采购合同，另有74个国家和10个国际组织正在与中国企业开展商业采购洽谈，全国共出口主要疫情防控物资价值102亿元。我国有关企业要继续严格自律，有关部门要依法严格监管，对违法违规企业加大追责惩处力度，以更高标准打造防疫物资“质量名片”，大力维护防疫物资出口秩序和国家形象。