抗击疫情“心健康-溶会贯通”滇黔专场线上会议举行

3月4日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶?会贯通’在行动”的滇黔专场线上会议举行。

中国医师协会胸痛专业委员会主任委员霍勇，遵义医科大学附属医院石蓓、肖雪，中国人民解放军联勤保障部队第920医院杨丽霞、云南省阜外心血管病医院郭涛、孙琳，河北医科大学第二医院傅向华，贵州医科大学附属医院李伟、吴代琴，武汉亚洲心脏病医院张勇等心血管领域专家针对新型冠状病毒疫情下急性心肌梗死救治、医护人员安全防护等方面进行分享解读。据统计，本次会议直播有超过9226人次观看，互动留言900多条。

杨丽霞在介绍云南省胸痛中心建设情况时指出，目前云南省已通过胸痛中心认证的单位有66家，排名全国第六位。中国心血管健康指数排名，云南省由原来的第27位提升到了第19位。下一步云南省将持续推动增加通过注册医院的数量，并加强地市联盟的建设。面对新冠疫情，云南省胸痛中心将通过分区、分级管理，加强风险评估，切实做好心血管病患者的救治工作。

石蓓在介绍贵州省胸痛中心疫情下运作情况时表示，“时间就是心肌，时间就是生命”是胸痛中心救治患者的宗旨，疫情期间，应做到感控优先，防控前移，做好疑似患者的筛查。同时做好相应的防护隔离措施，兼顾心血管专科救治要求。对于STEMI患者，尽可能地首选溶栓，尽可能以就地治疗为主，在疫情高发期间，尽量避免转诊。对于血液流动性不稳定、不适合溶栓，极高危的患者，各家医院制定相应的转诊或者手术的应急预案。

李伟在《新型冠状病毒疫情下STEMI患者救治原则专家共识》分享中讲到，第一，就近原则。急性心肌梗死发生以后，要就近在原地，最好是在原地治疗。第二，诊治过程当中，急性心肌梗死的诊治过程当中，医务人员、患者家属等都需要做好相应的防护。第三，优先选择溶栓，如果没有禁忌，优先选择溶栓，以此减少基层医院或者网络医院转诊的流动，赢得抢救时间。对于有溶栓禁忌症的高危患者，需做好风险评估，排除新冠肺炎以后再转诊。如果疑似的，还要转入到隔离病房，导管室人员要做好三级防护。第四，定点转运，对于确诊新冠肺炎的患者，原则上要转运到定点的医院进行治疗。第五，远程会诊，要充分发挥各地医疗网络体系，指导下级医院，网络医院，进行急性心肌梗死的救治。

傅向华在《STEMI患者溶栓治疗要点与常见问题的答疑的解读》中指出，一方面医护人员要做好自身防护，另一方面在救治过程中要注重缩短总的缺血时间，早呼救、早诊断、早治疗，同时同步来进行的早排查，对新冠肺炎的诊断或者疑似诊断，或者是接触史的总体把握，在尽可能做好防护的各种条件下进行尽早的溶栓治疗也是至关重要的。对绝对和相对禁忌症的STEMI患者，应该结合当地疫情实际进行总体的评估。

在连线湖北一线环节，孙琳教授、吴代琴教授、肖雪教授作为援鄂代表讲解了目前一线疫情现状，及各自所在岗位的救治防控工作及面临挑战。从救治实际操作、疑似及确诊患者救治流程、隔离防护规范、医患及家属沟通等多个方面进行了分享探讨。

据了解，“溶?会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网?人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。