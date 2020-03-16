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民航局：向40个国家分享第三版《疫情防控技术指南》

2020年03月16日16:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月16日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民用航空局飞行标准司司长朱涛表示，在前期疫情防控工作中，中国民航积累了一些宝贵经验，目前正在和有关部门加强合作，与国际社会共同分享经验和有效措施。

一是中国民航已经向40个国家的民航主管部门分享，由中国民用航空局制定的第三版《运输航空公司、机场疫情防控技术指南》，介绍中国民航疫情防控方面的经验。

二是通过视频会议方式，向所有在华运营的境外航空公司讲解和介绍防控指南。同时，将防控指南的中英文版公布在中国民航官方网站上，供中外航空公司使用。

三是向国际民航组织提交工作文件，介绍中国民航在疫情方面采取的有效做法，通过国际民航组织介绍工作经验。中国民用航空局的工作文件在国际民航组织讨论中受到高度评价。

朱涛希望媒体能够帮助宣传中国民航在疫情防控中的有效经验，让更多的民航当局、航空公司和旅客从中受益。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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