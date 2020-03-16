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国家卫健委：全国现有确诊新冠肺炎病例降至万例以下

2020年03月16日15:36 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月16日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋通报了疫情相关情况。米锋表示，目前，全国现有确诊病例已降至1万例以内，重症病例数量持续减少，医疗救治效果明显。

数据显示，截至3月15日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例9898例，其中重症病例3032例；累计治愈出院病例67749例，累计死亡病例3213例，累计报告确诊病例80860例，现有疑似病例134例。累计追踪到密切接触者680462人，尚在医学观察密切接触者9582人。

3月15日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例16例。除湖北以外，其他省份新增确诊病例12例，均为境外输入病例；新增疑似病例39例；无新增死亡病例；重症病例减少6例。本土新增确诊病例4例均为武汉病例。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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