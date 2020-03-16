"吾师切记平安还":"孩子们，等我们的好消息"

图为洪涛写给学生们的回信。

泪目中，一个个穿上白衣，负重前行的熟悉身影，比昔日无数个课堂，都更让我们体会到你们的勇气与担当。衣白褂，破楼兰，吾师切记平安还。

——南昌大学第一临床医学院2016级创新班全体学生

“我刚从隔离病房查完重症病人回来，后面接二连三还有很多事，我只能只言片语回复你们，但此刻我已经泪流满面……”

逾百字，道不尽思绪万千，却字字铿锵。抵达武汉第6天的凌晨，洪涛提笔回复了南昌大学第一临床医学院学生们的来信。

洪涛，南昌大学第一附属医院援鄂医疗队队长，带领41名医生、100名护士的医疗队，整编制接管武汉市华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心14楼的重症病区。

从接到紧急号令到驰援武汉不到20个小时，从抵达疫区到接管病房不到20个小时，从接管病房到完全理顺病房管理和病人救治不到20个小时……连续高强度的“20小时”，很多队员一两天没合眼。

141人，6个治疗组，10个护理组，16位小组长。抵达武汉的第一时间，洪涛便将医疗队“化整为零”，实行组长责任制，将最危重病例集中在1-2个组中，配备具有抗疫经验的医护人员，提高抢救成功率。

“送第一批队员去病区的那天，战前宣言我迟迟说不出口，如鲠在喉。”洪涛说，“目前已有20多位患者出院，病区64张床位也有了空余”“我们这支队伍，战斗力非常强！”

这支意志坚毅的团队，也有柔软的一面。陪患者聊聊家常，分享一块巧克力，折百只千纸鹤……“我们把人文关怀当做与治疗一样重要的手段，患者更需要精神支持。”洪涛说。

谈及家人，他说，“家里人经常提出与我视频通话，可是我每天都忙到深夜，他们怕影响我休息，所以彼此之间只能发信息。”“很好”二字，是洪涛回复家人频率最高的内容。

谈及学生们的来信，洪涛说，本来打算让团队的同事代为回复，但看到字里行间满含关切的挂念、医学院学生更坚定的职业信念时，让他一下泪流满面。

“孩子们，等着我们的好消息吧！”洪涛说，归期未定，但必能凯旋，同饮庆功酒，相约在校园。

图为医疗队部分队员。

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