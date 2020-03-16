婆媳矛盾的“维和指南”

一般，女性体验亲密关系的情感强度更大，她们对家庭有更多的投入，这意味着她们更有可能站在冲突发生的前线。另一方面，婆媳之间可能会觉得没有从对方那里获得足够的情感支持，一起相处时，就会觉得是侵入性的和控制欲很强的。

当人们谈到家庭矛盾冲突时，通常认为最难处理的就是婆媳关系。

婆媳冲突

当两个相对陌生的人生活在同一个空间，就会产生很多冲突。家具怎样摆放？房间如何布置？准备什么饭菜？家务谁干？即使婆媳不住在一起，但她们仍然在这种三角关系中争夺男人的注意力。一般情况下，媳妇会在这场冲突中获胜，因为已婚男人与母亲住在一起的时间会少。即便如此，婆婆与她儿子的关系更深厚，这可能会让媳妇感到没有安全感。

有趣的是，婆媳之间的冲突很少集中在对感情或爱的竞争上，而是更多地集中在两个女人都想对男人施加影响的愿望上。因此，婆婆们可能会详细回忆儿子的童年，而儿媳们关注的是排除了婆婆的夫妻关系。

当孩子出生时，这样的冲突就会被激发起来，代际间在育儿偏好上的差异就会凸显。这时通常需要老一代人做出妥协，与孩子父母的做法保持一致。

“维和”要点

如果关系从一开始就存在冲突，那么这种冲突就不太可能消失。最好的结果是：双方发展良好的交往技巧，将实际的对抗控制在最低限度。关键是把重点放在容易解决的小问题上（如今年在一个家庭过年，明年到另一个家庭过年）。

避开那些深层次的、无法解决的问题。例如，如果儿媳没有个人发展的长久规划，那就避免询问其职业计划。

最重要的是，维持和平的关键是避免“宣战”。如：不要在公开场合贬低对方，揭露对方缺点。要明白，所有撕破脸对彼此的言语攻击都无法收回，会在未来形成了对任何人都没有好处的乌云。有些念念不忘，终生都在回响。（唐诗 译）