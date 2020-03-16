去创造一种新的人际关系模式

你是第一次当媳妇，婆婆也可能是第一次当婆婆。所以在很多时候，我们要去创造一种新的人际关系，这种新的人际关系包含以下几点：

首先是边界问题。面对自己不喜欢，或者排斥的行为时，我们要温柔而坚定地拒绝。就像婆婆认为媳妇就应该在家相夫教子，不应该在外面工作。那这时你完全可以选择拒绝，表明自己的想法。只要你维护好自己的边界，对方是无法打破的。

其次需要重新理清一下关系。结婚之后就有另外一个身份——妻子和儿媳，这就需要去承担这些角色的功能。

第三，在跟婆婆的交往中，价值互换是很重要的。很多人不是特别理解，他们会觉得人与人之间的关系，怎么可以用价值来衡量。有些儿媳不理解这一点，就会认为婆婆做的一切都是应该的，比如，为我带孩子，给我做饭，帮我打扫家里卫生。这就会导致，她们跟婆婆之间可能存在比较大的矛盾，因为这并不是一次很好的价值交换。

我们所说的价值交换，首先就是要认同婆婆为我们的贡献。如果我们一直在否认这一点，那么婆媳关系肯定会变得很糟糕。

最后就是理解，理解的基础就是我们要看见对方。

很多时候，我们都只是看别人的行为，但这叫盯着不是真正的看见。见的概念是我们去理解这件事的整个过程，还有对方这个行为背后的动机、情绪感受、愿望诉求等。只有真正地看见别人，我们才能很好地理解别人，有了理解，彼此才会体谅。（关系心理学家 胡慎之）