疫情下，重新审视婆媳关系

“疫情下我庆幸有个爱囤菜的婆婆”“一场疫情，贤惠儿媳被打回原形”……最近，各个论坛、网站关于婆媳关系的帖子数量众多，内容不一而足。有人说，疫情考验着婆媳关系，平时被距离隔开的矛盾一下子都出来了，平时因为距离不能碰撞出来的火花一下子都碰撞出来了。

婆媳关系是一堂婚姻必修课，找到智慧的处理方式，婆媳关系也可以从阻力变助力。

距离产生美，如何做到有边界的共存

上周，闺蜜跟我讲了她和婆婆的一件事，很是触动。闺蜜为了方便照顾小孩，接婆婆一起住一年多了。这一年多，婆媳俩因为吃穿用度上的不同，产生过不少抱怨。这次疫情开始不久，公婆因为去了一趟外地的小姑子家，回来后被社区要求隔离两周。被隔离的第三天，闺蜜就微信我说：“现在孩子得自己带，准备一日三餐，真心累，突然想我婆婆了。”我调侃：“这回知道珍惜帮你带孩子的人了吧！”

后来的几天，闺蜜常常带着孩子视频连线婆婆，隔两天还托社区人员给婆婆送一次蔬菜水果。婆婆隔离解除后，乐呵呵回到家，见面就跟儿媳说：“社区工作人员都说我有个好儿媳，定期给我送菜。”

两周隔离，这一家倒是收获了“距离产生美”。都说婆媳关系是天下最难处理的关系，是婚姻的一大难题。闺蜜的事倒让我对婆媳关系多了些思考。

婆媳关系图鉴的三个真相

婆媳关系的最美距离，是亲密又彼此独立

闺蜜和婆婆经过一次短暂“分离”，收获皆大欢喜的结局。让我想到一句对婆媳关系经典的解读：视如己出的关爱，相敬如宾的对待。也就是说，婆媳之间最安全的距离是亲密有间。

媒体评论人梁宏达曾在谈及婆媳关系时表示：婆媳之间最重要的界限，就在于摆正彼此的位置。

正像有人说的：母女是血缘关系，婆媳是社会关系。女儿是妈妈十月怀胎，辛苦生下来、用心培养大的，彼此的信任感和依赖感是有血脉基础的。媳妇是因为儿子的姻缘，于茫茫人海中，从陌生人到一个屋檐下，彼此并不洞悉脾气秉性和生活习惯。

婆媳之间，过于亲近，彼此看不惯的地方就会暴露无遗，安全距离势必受到侵犯。关系太过疏远，彼此间也势必产生隔阂，没了家的和谐和温度。

《家庭与家庭治疗》一书中写道：“大的家庭系统由不同子系统组成。家庭边界就是这些子系统之间的心理界限。”最好的婆媳关系，就是亲中带疏，亲密有间。既保持亲人应有亲密感，又不以爱为名打破界限，这才是让一家人都舒服的距离。

婆媳关系好与坏，中间的男人是纽带

“婚姻教皇”约翰·戈特曼曾针对婆媳关系有一段精彩论述：每个丈夫都必须明白，当你结婚后，你和母亲其实是两个家庭；在你和妻子的家庭里，你首先是一名丈夫，而妻子是这个家庭的女主人。所以，作为婆媳关系中间人的男人，才是稳控老妈和媳妇情感的定海神针。

现实生活中，有不少丈夫遇到家长里短矛盾时，总是站在父母的立场，忽略妻子的感受，让妻子极度焦虑。其实，男人的态度，决定着婆媳关系的和谐程度。婆媳关系是好是坏，就要看丈夫作为中间纽带是不是做得好，纽带扭得牢，全家人才会更加和气。

所谓婆媳和睦，就是懂得尊重和让步

有人说：“一辈子遇上个好老公不易，再碰上和睦相处的婆婆，更难。”实则不然。一家人生活在一起，撑起和睦的是每个人的角色担当。所有家庭和睦的背后，都是彼此懂得相互尊重，适当让步。正所谓：好的家庭，不是三观相合，而是不争对错。

婆婆对媳妇的决定不满时，委婉提出，没有指责；婆媳对话僵持不下时，儿媳即使心有不甘，也应对婆婆保持该有的尊重，还要有化解尴尬气氛的主动。

很多时候，婆媳关系，拼的就是一家人的情商。谁会做人，谁就拥有了幸福的人生。

两代人之间的分歧，只是不同时代和不同经历的产物，不必分出高低对错。彼此心中各有一道底线，只要底线未破，让步才是明智之举。尊重彼此的界限，懂得照顾对方感受，适当做出让步，婆媳关系自然和睦。

婆媳和睦，是一个家最高级的炫富

曾有一组离婚大数据显示，我国近半数的离婚原因，根源都在于婆媳关系问题。其中55%的女方认为和婆婆相处不好；41%男方认为家里存在不可调和的婆媳矛盾。

家家有本难念的经。婆媳关系好，是整个家庭的福气。婆媳关系不好，一家子都不会好过。

婆媳关系，说起来简单4个字，做起来却需要处处精心、处处用心。

家人之间每一份理解和付出，都是赋予家的营养。一家人，爱对方，就是爱自己。一个家，只要有爱在，一切都不是障碍。即便爱的方式天差地别，但爱的重量始终如一。

愿天下婆媳，都能保持亲密感和界限感，保持彼此的一份尊重和体谅，告别难缠，阳光灿烂。（卓尔平凡）