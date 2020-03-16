凝聚起全世界团结合作的抗疫伟力

3月13日，习近平主席就新冠肺炎疫情向欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩致慰问电，强调中方秉持人类命运共同体理念，愿同欧方在双边和国际层面加强协调合作，共同维护全球和地区公共卫生安全，保护双方人民和世界各国人民生命安全和身体健康。这是习近平主席对坚决维护中国人民生命安全和身体健康，坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康，努力为维护全球公共卫生安全、为推动构建人类命运共同体发出的庄严承诺。

疫情突发以来，习近平主席亲自指挥亲自部署，提出了坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求。中国人民闻令即动、争分夺秒，奋力保护生命，阻止疫情传播。领袖果敢的决断力、组织广泛的动员力、物资保障的供应力、科技的支撑力、联防联控和广泛协同配合形成的凝聚力和战斗力等捍卫人民生命安全的磅礴之力在短时期内得以激发、整合和创造。中国人民以感天动地舍我其谁的努力、付出和牺牲，努力防止疫情蔓延，为世界提供了宝贵的疫情防控窗口期，为推动构建人类命运共同体贡献了智慧和力量。

从构建人类命运共同体高度，积极开展疫情防控国际合作。中国本着公开、透明及对全球公共卫生安全和人民健康高度负责的精神，及时向世卫组织和国际社会分享疫情信息，开展抗疫经验分享和成果交流：发布了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案，翻译成多语种同世界各国分享交流；在全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，积极帮助疫情严重国家和地区，向世界卫生组织捐款2000万美元，向韩国、日本、伊朗、意大利、非盟等需要国家派遣医疗专家、捐助防疫物资、提供力所能及的援助；等等。美国总统特朗普3月13日也表示，中国分享给美国的数据和应对经验非常有帮助，中国疫情控制效果明显。美国的一些医药公司团队正在与中国专家全力合作。

加紧行动起来，有效开展联防联控国际合作。世卫组织总干事谭德塞3月13日表示新冠肺炎疫情呈全球“大流行”之势。截止北京时间3月15日，141个国家和地区向世卫组织报告了15万余例确诊病例，死亡人数超过5700人。美国、捷克、西班牙、波兰、德国、法国等多国相继宣布进入紧急状态。3月12日《二十国集团协调人关于新冠肺炎的声明》，旨在团结各方同心抗疫，为全球抗疫合作注入正能量。3月13日，中韩成立了应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制，这是保卫两国人民健康福祉的积极举措，也为世界各国携手共同抗疫提供重要参考借鉴。中国把疫情防控与经济社会发展结合起来，承诺将深化对外开放和国际合作，加强沟通协调，努力为维护全球产业链供应链的稳定安全提供支撑与保障。

疫情紧迫，凝聚起全世界团结合作的抗疫合力刻不容缓。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。让我们秉承人类命运共同体理念，果断迎战，风雨同舟，荣辱与共，摒弃一切傲慢和偏见，及时与国际社会分享中国抗疫斗争取得的进展、经验和成果，向世界传播中国抗疫的主张和方案，与世界分享中国构建人类命运共同体的经验和智慧，共克时艰，让安宁祥和的阳光普照世界大地。

（作者为陕西西安建筑科技大学马克思主义学院院长、教授）