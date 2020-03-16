北京升级防控措施：境外进京人员需集中隔离费用自理

本报北京3月15日电（中青报·中青网记者 刘世昕）今天，北京市再度升级入境进京防控措施，3月16日起，所有入境进京人员需进行集中隔离观察，隔离费用自理。

仅3月14日，北京市就报告5例新冠肺炎确诊病例，其中3例来自西班牙、1例来自意大利、1例来自泰国。

在北京市政府新闻办今天举行的发布会上，北京地坛医院副院长吴国安说，该医院自2月29日起至3月14日，累计接收机场转送医院筛查人员973人，发现确诊病例23人。

吴国安特别指出，地坛医院收治的境外输入病例在入境时均有发热或呼吸道症状，有的还曾到当地医院就诊。

北京市政府副秘书长陈蓓说，境外输入已成为北京市疫情防控的主要风险，境外输入病例也成为北京市新增确诊病例的主体。为有效防范境外疫情的输入和扩散，首都联防联控协调机制将采取更加严密有力的措施。除所有入境人员集中隔离外，3月16日起，首都机场全部国际及港澳台地区进港航班，均停靠首都机场T3D处置专区。实施远端管控、近端筛查、科学处置、责任交接、闭环管理。

陈蓓也强调，对虚报信息，隐瞒病情，造成疫情传播的人员将依法依规追究责任，并纳入信用体系。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，3月14日，北京市报告的5例境外输入新冠肺炎确诊病例，有4名旅客下飞机前申报身体不适或接触过有症状人员。北京海关副关长高瑞峰强调，在疫情防控海关卫生检疫工作链条中，依法、主动、如实填报“健康申明卡”非常重要，如实填报有利于早发现、早隔离、早治疗，也有利于后续疫情防控工作。

吴国安提示，已有呼吸道或发热症状的境外人员应主动避免带病带症国际长途旅行，应就地治疗或观察。