疫情期间 慢性肾病患者勿盲目停药

第十五个世界肾脏日来临之际，也正值新冠肺炎疫情防控工作的关键时期。对此，新桥医院肾内科主任赵景宏教授特别提醒，慢性肾病患者在居家防疫期间，更应遵医嘱，别盲目停药，错峰就诊。

15岁女孩茜茜患有膜性肾病，在服用激素后，原本看上去清秀的脸变成了圆圆的满月脸，很影响美观，自我感觉没有不适症状，就自行停用激素，哪知半月后，她出现双下肢水肿再前往医院就医，检查发现，已控制较好转阴的尿蛋白再次出现，并导致血浆白蛋白下降至23g/L，24h尿蛋白定量升高至1.3g，这已经是严重的低蛋白血症，很容易出现感染等并发症，严重感染的话可导致死亡。知道这个结果后，茜茜后悔不已。

32岁卢先生，患有肾病综合征，在居家隔离期间，每天作息颠倒，常常熬夜，又不好好控制饮食，长期摄入高盐饮食，导致疾病复发，不得不又住院治疗。

“像女孩茜茜和卢先生这种复发或加重的患者不在少数，在近日临床和门诊中遇到的不在少数，几乎每天都有，这些多与患者未按照医嘱服药或不良生活习惯所致。”赵景宏介绍，慢性肾脏病是全球最常见慢性病之一，发病率高达10.8%。慢性肾脏病病程长，大部分病友需定期复查并长期服药，部分患者还需要服用一些特殊药物，如免疫抑制剂等。这些患者就如同身体对各种病原体敞开大门，不仅属于易感者，而且一旦感染，前期症状因机体的免疫抑制状态不典型甚至隐匿，可能直接跃升为重症患者，甚至是直接到肾衰竭。

对于疫情期间肾脏疾病患者的防护，赵景宏建议，正值冬春交际，气温波动大，应特别注意避免受凉感冒；饮食是肾脏病患者的重中之重，慢性肾脏病患者需优质蛋白饮食，而且需要根据肾功能及蛋白尿的情况，选择每日优质蛋白的摄入量；应尽量减少外出，由于病情需要外出就医时，需严格按照疫情防护要求，戴好口罩，做好勤洗手等措施；慢性肾脏病患者需要定期复诊，可根据就医医院安排，错峰就诊。一旦出现明显不适，如严重水肿、心悸、心累、明显气喘或出现反复呕吐、腹泻等症状，抑或出现血压、血糖控制不佳等时，仍应及时就医。

专家特别强调，慢性肾病患者特别是服用免疫抑制剂，包括醋酸泼尼松、环磷酰胺、环孢素、他克莫司等药物时，务必严格遵照医嘱服药，切不可擅自停药或自行调整药物剂量以免影响疾病治疗。同时，慢性肾病患者的自我管理也很是重要，应做到规律作息，不熬夜、不暴饮暴食、不抽烟酗酒，根据病情做好低盐或低嘌呤或低脂、低蛋白饮食，适当运动等。（通讯员 李春梅 邓俊娜 本报记者 雍 黎）