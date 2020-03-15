北京对境外回国人员新冠肺炎就诊费用问题作出回应

新华社北京3月14日电(记者李放、王修楠)在14日召开的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，针对记者提出的境外回国人员新冠肺炎就诊费用问题，北京市人民政府副秘书长陈蓓作出回应。

陈蓓说，目前在新冠肺炎的诊治上，对境外回国的人员，总体上把握的是两个方面的政策：

一是参加了基本医疗保险的人员，在回国过程之中，被确诊为新冠肺炎病例和疑似病例的，所发生的医疗费用，按照基本医疗保险的相关规定，报销以后再实施财政的补助。个人不需要负担相关费用。

二是对未参加基本医疗保险的人员，在回国入境过程之中被确诊为输入型的新冠肺炎病例或疑似病例的，所发生的医疗费用，原则上由患者个人负担。参加了商业保险的人员，可以按照商业保险的合同规定支付相应的费用。

陈蓓表示，经认定的困难人员，所发生的医疗费用，按照传染病防治法等法律法规的相关规定，给予医疗救助。下一步北京市还将与国家的相关政策做好进一步的对接。