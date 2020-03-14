抗击疫情：营养科的抗“疫”时间

新冠肺炎疫情期间，许许多多最美的逆行在我们的身边，而在这些逆行者中，有许多是非一线工作人员，也在为疫情防控努力着。

疫情爆发初期，地坛医院营养科负责人刘林带领科内人员，迅速行动、分工协作，制定2岁至学龄前儿童的食谱；审核修订膳食部提供的病人餐和一线职工餐食谱；轮流到食堂操作间，对新冠肺炎病人治疗餐和一线职工餐的制作、配送进行监督检查等。

营养师们一天的工作可不轻松，来来看看他们一天的抗“疫”时间。

9:00营养师会准时出现在食堂操作间。检查操作间卫生情况，工作人员个人卫生是否符合要求，再检查所有的配料是否新鲜干净、是否符合预定食谱；随后按照食品加工流程，对采购、储存、加工、留样、消毒等各环节进行检查，确保饮食卫生安全；与此同时，关注厨师们的烹调方式，出菜后及时品尝，确保口味适宜。

9:30：新冠肺炎病人的营养餐开始分装；

10:00：经过数个小时熬制的滋补汤开始分装；

10:30：一线医务人员的营养餐开始分装，这些是营养师重点关注的环节。既要确保每名患者的肉类、蔬菜供应量均符合要求，还要保证分装过程符合卫生要求，分装后及时做好保温措施。

10:40：厨师开始制作儿童餐。营养师会反复交代厨师，原料一定要去皮去籽，出锅后营养师必须亲自品尝，确保口感软烂，口味清淡。

11:00：配餐员开始取餐，营养师此时会特意关注新冠肺炎病人中的糖尿病患者，特意为他们准备了糖尿病套餐，并将酸奶调整为无糖酸奶。

有这么多默默无闻的人，支持着前方奋战的医护人员，我们相信在抗击疫情的战斗中，一定会无坚不摧、无往不胜。