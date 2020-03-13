商务部：中国始终是全球企业的投资热土

人民网北京3月13日电 （许心怡）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，中国对外开放的战略坚定不移，中国始终是全球企业的投资热土。

李兴乾称，为支持企业应对疫情，商务部充分发挥稳外贸稳外资机制作用，多措并举，全力落实财税、金融、保险等扶企惠企政策，推动外贸企业有序复工复产，保市场、保履约、保订单。随着外贸企业复工复产进程不断加快，外贸的产业链、供应链正在逐渐的畅通运转，正常的市场机制作用也在恢复。

他指出，对外贸易产业的产业链比较长，网络广、联动国内国际两个市场。新冠肺炎疫情发生以后，作为突发公共卫生事件，对经济社会各方面都形成了较大冲击，对外贸的影响也不可避免。影响主要体现在：企业复工进度不一，产业配套不够及时，国际物流受到限制，成本负担有所增加，一些外贸企业在手订单履约难，部分订单暂时出现了转移。同时，个别企业可能对产能布局进行一些调整。这些是贸易投资领域的正常现象。

“疫情对外贸的影响是不容忽视和低估的，同时我们也充满信心。”李兴乾强调，“一方面，中国外贸发展韧性足、余地大，特别是企业的创新意识、市场开拓能力不断增强，长期向好的趋势不会改变。另外一方面，大多数公司投资中国的信心和战略也没有改变，中国吸引各种投资的综合竞争优势没有改变，中国对外开放的战略坚定不移，中国始终是全球企业的投资热土。当前的国际市场风云变幻，也再次表明中国可能是世界上投资避险的最佳区域。”