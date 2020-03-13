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商务部：解决外贸企业突出问题 稳企业、稳信心、稳预期

2020年03月13日16:22 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就应对疫情影响做好稳外贸稳外资工作情况举行发布会。会上，商务部外贸司司长李兴乾表示，近日，国务院出台的稳外贸政策措施，坚持问题导向，精准施策，力求解决当前形势下外贸企业特别是中小微外贸企业面临的成本上升、资金链紧张等突出问题和诉求，主要包括三个方面。

李兴乾介绍，一是用足用好出口退税政策。对除“两高一资”外所有未足额退税的出口产品，及时足额退税。

二是扩大出口信贷投放。引导金融机构增加外贸信贷投放，落实好贷款延期还本付息相关政策。对受疫情影响大、前景好的中小微外贸企业可以协商再延期。

三是用足用好出口信用保险。推动政策性金融机构发挥好逆周期调节作用，支持商业保险公司开展短期出口信用保险业务，进一步扩大短期出口信用保险覆盖面，合理降低费率，加大对外贸企业的风险保障力度。

李兴乾认为，上述政策措施紧扣稳住外贸基本盘，有利于稳企业、稳信心、稳预期。

(责编：刘卿、李栋)


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