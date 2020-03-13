农货出山光靠“带货”还不够

受疫情影响，多地出现农产品滞销现象。战“疫”正酣，又逢决战决胜脱贫攻坚的关键时刻，地方官员坐不住了，于是纷纷走进直播间，变身农产品“带货主播”。

地方官员主动拥抱新媒体，为农民站台，为农产品代言，这对于农货出山、农民脱贫，无疑是大有裨益的。如果说，这也是一种秀，那我们乐见越来越多这样的“秀”。

农货出得了山，农民才脱得了贫，乡村振兴才有希望。我们看到了，在滞留的农产品面前，官员的作为、院士的担当、政府的努力和企业的责任。所有的种种，最终都汇聚成了一股磅礴动力，把滞销的农产品一“网”扫尽。

应该说，疫情在一定程度上，也让农产品加快触网，变危为机。但，仅仅靠加强产销对接，仅仅靠为农民卖货，可能只能解决农产品滞销的一时之困。从长远来看，真正让农产品能走出大山的，可能还在于品质和营销。如何从源头上提高农产品原产地的数字化能力？如何打通农产品流通的产业链条？如何帮助农产品做标准化和品牌建设？总之，要千方百计提高农产品的附加值和技术含量，不能让货贱伤农的事情一再发生。这种“造血式”的助农行动，远比“直播带货”更有现实意义，也更需各方的助力和合力。（何星辉）