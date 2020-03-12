一线医护工作者获赠番茄红素软胶囊

3月11日，一批由晨光生物科技集团捐赠价值33.8万元的2000瓶番茄红素软胶囊打包装车，运往湖北省赤壁市新冠肺炎疫情防控指挥部。“这是在为武汉市和河北省捐赠后，我们加班赶制的第四批番茄红素软胶囊，捐给赤壁市。”晨光生物科技集团邯郸有限公司经理万海超介绍。

3月11日上午晨光生物第四批番茄红素捐赠物资从河北省邯郸市发往湖北省赤壁市

“我们在电视里看到一线医护人员满脸勒痕、手上伤痕累累，特别疚心，希望他们能尽快用上我们的产品，保护好自己。”万海超说。

“希望能为一线医护工作者们做一点贡献，守护他们的健康。”晨光生物科技集团董事长卢庆国在捐赠物资装箱现场表示，“一线医护工作者冒着生命危险冲锋在前，是当下最可爱的人，是战场上的战士，是新时代的英雄，是中国人民的卫士，也是世界人民的卫士，晨光生物对他们表示感谢、表达敬意。”

据悉，晨光生物已于3月2日、6日、9日和11日分四批次向河北省14家新冠肺炎定点医院、武汉大学人民医院（又名湖北省人民医院）、武汉江汉大学医院、武汉同济医院、武汉中心医院、湖北省赤壁市、湖北省十堰市等20余家定点医院共捐赠了价值超过580万元的番茄红素软胶囊。

“我们要求全体员工，为了驰援一线医护人员，第二天必须全部到岗，因为这是一场和时间的战斗。”万海超表示，这些数量庞大的产品是晨光生物在紧急调货、安全复工、克服重重困难，加班加点赶制出来的。

受疫情影响，包装瓶供应商刚刚开工，市场均有所短缺，好多企业都在抢货，晨光生物采购部门连夜联系供应商，沟通库存及生产情况，请供应商优先发货，第一批包装瓶于3月2日清晨从上海起运。

随即，为解决瓶身标签制作周期要7天这一新难题，万海超介绍，工作人员开始分头寻找印刷企业。由于找到的印刷企业和标签制版工厂在不同城市，万海超表示，经紧急商议，一边让工作人员与印刷企业一起研究如何制作、印刷标签并保证质量，一边去取版样，版样一出来，马上回来印刷。熬了四天，终于赶制出了全部标签。

“我们希望第二批物资能赶在三八节前到达武汉，为女医护人员献上我们最真挚的祝福。”卢庆国表示，因担心往武汉运输路途上会出现波折，为打出提前量，要求工厂必须在3月5日完成装车发货。

“那几天，为沟通物资和运输，不少员工平均每天通话时间5小时以上，5天共接了300多个电话。”万海超说，员工们工作热情和积极性非常高，都想给一线医护人员献爱心。

为鼓舞一线医护人员，卢庆国决定在胶囊瓶盖上用贴纸印上 “爱是桥梁，我们携手共进，共渡难关”。由于没有现成设备，这一步骤需人工完成。发车前一天，邯郸晨光生物公司全体员工过来帮忙，生产人员更是加班至凌晨两点。最后，仅用了12个小时就完成了外包生产工作，使整体捐赠时间提前了一天。

从3月5日下午6点到3月6日下午2点，捐赠专车经过20个小时的日夜兼程，驶进武汉大学人民医院新冠肺炎疫情病区。

武汉大学人民医院领导于“三八”妇女节慰问一线医护人员和省外援鄂医疗队

“医院的人员对我们特别热情，和我们合影，着急给我们安排午餐，忙前忙后......”司机师傅说，有一位志愿者看到我们没有护目镜，还送给了我们两副。

据介绍，截至目前，晨光生物捐赠的抗疫防护物资与番茄红素物资，累积超过650万元。