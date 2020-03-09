捐赠三百多万元物资！晨光生物番茄红素驰援湖北抗疫一线

隔离病毒，但不隔离爱。湖北新冠状病毒肺炎疫情牵动着全国人民的心。

爱是桥梁，连接着总部位于河北的晨光生物科技集团和远在武汉疫区的一线医护工作者们。

“医者仁心、人间大爱，在严峻的疫情面前，一线医护工作者冲在第一线，他们是最可敬可爱的人，也是最应该得到爱护的人！晨光生物希望能为在一线奋斗的医护英雄们做点贡献，送去关爱、支持和鼓励，并告诉他们，晨光生物会和他们一起努力、共同战斗！”作为连任两届全国人大代表的晨光生物董事长卢庆国说，疫情当前、国家有难，最应该体现企业社会责任感和担当，“有责任、有担当，和武汉疫区同舟共济、共抗疫情。”

3月6日下午，开了一夜的晨光生物捐赠湖北物资专车终于抵达武汉，董事长卢庆国与接收方医院院方领导接通了电话，卢庆国说，“全国人民与你们在一起，和你们心连心，对你们的辛苦付出表示感谢、表达敬意！你们冒着生命危险冲锋在抗疫一线，是当下最可爱的人，是战场上的战士，是新时代的英雄，是中国人民的卫士，也是世界人民的卫士，全国人民、全世界人民感谢你们！”

3月5日晨光生物董事长卢庆国接受媒体记者采访

据悉，晨光生物（证券代码 300138）捐赠的19000瓶价值320多万元番茄红素软胶囊是定向捐赠给武汉收治新冠肺炎患者定点医院——武汉大学人民医院（又名湖北省人民医院）和武汉市江汉大学医院。这是继3月2日，驰援武汉一线的第一批2000瓶番茄红素软胶囊到达武汉的五家医院之后，晨光生物为抗疫紧急筹备的第二批番茄红素物资。

武汉大学人民医院和江汉大学医院都是收治新冠病毒肺炎患者定点医院。目前，武汉大学人民医院里有全国多支援鄂医疗队，2160多名湖北省外的医护人员支援该院的东院和武昌方仓医院；加上本院医护人员，共约8100多名一线医护工作者；其中浙江李兰娟院士团队就驻扎在此。另江汉大学医院约有1000多名医院工作者。

“这批番茄红素软胶囊是紧急赶制出来的，希望尽近捐赠给武汉疫区万名一线医护工作者，番茄红素具有清除自由基、增强免疫力的作用，晨光生物希望能为一线医护工作者们做一些贡献，尽一份力守护他们的健康。”卢庆国3月5日在捐赠物资装箱现场说，“三八”妇女节马上就要到了，我们希望这批物资能赶在“三八”节前到达武汉，为女医护人员献上我们最真挚的祝福！

“在联系好捐赠医院、得知一线医护人员的准确数量后，我们计划按每人两个月的服用量准备捐赠量。这时候发现现货数量远不够供应，但原料是够的，如果马上恢复生产还缺包材，我们就赶快联系包材供应商，紧急协调包材供应。董事长要求我们克服一切困难复工复产，生产一线的工人们加班加点赶制番茄红素软胶囊，希望能第一时间把产品送到一线医护人员手上。”晨光生物科技集团邯郸有限公司经理万海超说。

晨光生物董事长卢庆国和工作人员一道装箱捐赠物资

春节前疫情刚开始的时候，董事长卢庆国还在非洲考察调研。得知疫情的严峻形势后，卢庆国在国外紧急协调国内外资源、调配国内急需物资，部署集团与分公司的捐赠工作。

据悉，晨光生物已通过邯郸市和曲周县红十字会向当地机关学校、医院卫生院捐献75%酒精消毒液41162升，其中:1升装30162壶、22升装500桶；N99、KN95口罩1。.5万个，一次性口罩1万个；防护服125套:护目镜24个。同时，新疆、云南等地的子公司也向当地捐献了KN95口罩3500个、一次性口罩4500个、防护服100套。截至目前，晨光生物抗疫捐赠物资累积超过420万元。

据悉，晨光生物是一家专注于植物提取、在世界天然色素行业处于领军地位的创业板上市企业，是国际上重要的天然植物提取物生产供应商。晨光生物的产品包含天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、植物蛋白和油脂等四大类80多个品种，其中天然色素产销量稳居全国之首，单品辣椒红色素、辣椒油树脂、叶黄素产销量更是位列世界第一。

晨光生物目前是世界第二大番茄红素生产商，晨光生物也是番茄红素国家标准制定单位，拥有番茄红素国内领先技术成果和4项国家技术发明专利，“番茄加工产业化关键技术创新与应用”荣获国家科技进步二等奖。据统计，晨光生物番茄红素系列产品2019年出口300万美元以上，作为供应商将产品供应给美国知名的保健品生产商。

3月6日下午，晨光生物第二批捐赠物资抵达武汉市江汉大学医院，医院领导和晨光生物工作人员一起合影

番茄红素软胶囊是晨光生物的拳头产品之一，原料来自新疆焉耆基地，经天山雪水灌溉，无污染、无病害、高品质，纯天然。众所周知，番茄红素是自然界存在的天然的强抗氧化剂。番茄红素淬灭单线态氧自由基的能力是β-胡萝卜素的2倍，是维生素E的100倍。服用番茄红素可以有效清除活性自由基，预防脂蛋白和DNA被氧化，增强免疫细胞活性，从而提高免疫力。

晨光生物披露2019年度业绩快报显示，实现营业总收入32.67亿元，同比增长6.63%；利润总额2.1亿元，同比增长38.99%；归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长33.14%。