黑白颠倒的你，睡眠还好吗？

对于当代年轻来说，如何评价过去这不出门、不吃外卖的一个月，一百个人可能会有一百个想法。但对于生活作息，可能大部分人的日程表都是吃+睡觉+玩手机+熬夜。俗话说得好，一时熬夜一时爽，但报复性熬夜最后伤的还是自己。不同于主观的不想睡觉，有些人是到了晚上就失眠，就算睡着了有点动静也会醒，这该怎么缓解呢？

2020年3月13号（周五）15:00，“人民好医生”客户端将邀请河北省第六人民医院副院长张云淑教授进行视频直播，与您探讨疫情期间，如何调节睡眠，保持健康的生活作息。

专家简介

张云淑，精神病与精神卫生学硕士，主任医师，教授，研究生导师，河北大学精神病学教研室主任，京津冀临床心理服务联盟专家成员，河北省精神科联盟专家。河北省卫生系统青年岗位能手，河北省三八红旗手、河北省最美医生。毕业于河北医科大学，曾先后到北京大学精神卫生所、美国纽约州立大学、澳门大学访问学习。从事精神科临床工作14年。

擅长：睡眠障碍、精神分裂症、抑郁症、双相障碍、焦虑障碍的诊治。

想拥有良好的睡眠，首先要保证规律的作息，不熬夜、不通宵、早睡早起；建立良好的睡眠习惯，睡前尽量不玩手机；合理安排时间，保证每天适当运动，但专家建议：睡前1小时内不宜做激烈的运动，以免影响睡眠。为了营造良好的睡眠环境，应当保持卧室安静、舒适，

睡觉时关闭灯源。如果失眠或其他睡眠问题短期内无法得到有效改善，建议寻求专业医生的帮助。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

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