5月北京餐企厨余垃圾规范收运见效

北京市垃圾分类行动落地20余天，厨余垃圾分出量显著提升。5月25日，北京商报记者从北京市城管委获悉，自新修订的《北京市垃圾分类管理条例》（以下简称《条例》）5月1日实施以来，全市家庭厨余垃圾及餐饮企业厨余垃圾处理量均有所上升。

据统计，5月1日-20日，全市家庭厨余垃圾日均分出590吨，较4月增长107%，其中5月11日-20日，全市家庭厨余垃圾日均分出量达到729吨；其他垃圾日均清运量同比减少15%。

不仅是家庭厨余垃圾，随着新冠肺炎疫情逐步得到控制，餐饮企业复工复产，餐厅厨余垃圾处理量也呈现上升趋势，在专门处理餐厨垃圾的首钢餐厨垃圾处置工厂内，已经可以看到明显的变化。北京市首钢生态科技有限公司副总经理赵晓东说，“疫情期，厂里日处理量最少时仅为二三十吨。随着国内疫情逐步得到控制和垃圾分类的强制执行，目前厂里日处理量过百吨，设备可达到满负荷运转状态。截至目前，厂里处理餐厨垃圾已累计达到约6万吨”。

随后北京商报记者来到赵晓东所说的首钢餐厨垃圾处置工厂，该厂位于门头沟区鲁家山国家级循环经济产业园内，主要用来处置石景山区、门头沟区和西城区的餐厅厨余垃圾。据悉，设备投用至今，厨余垃圾中杂物占比已从30%降至约20%。而首钢集团正在酝酿建设餐厨垃圾处置工厂二期工程。工程建成后，一、二期厂房日均餐厨垃圾整体处理量将由目前的100吨增至400吨。

从工厂厨余垃圾处理量的增加，不难看出门头沟区垃圾分类的阶段性成果。目前，该厂所处的门头沟区共有社区123个、行政村138个。《条例》实施以来，全区居民厨余垃圾量由1.8吨上升到10.01吨，居民厨余垃圾分出率由0.61%上升到3.07%；可回收物由36吨上升到52吨，其他垃圾的比例由12%增长到16%。全区1100家餐饮单位厨余垃圾、220家规模以上餐饮单位废弃油脂100%规范收运。

据了解，《条例》要求，餐饮服务单位应当单独收集厨余垃圾，并委托有资质的生活垃圾收集、运输、处理专业服务单位进行集中处理。达到一定规模并具备就地处理条件的，应当按照本市有关规定建设符合标准的厨余垃圾就地处理设施，对厨余垃圾进行就地处理和资源化利用。

此前，北京市城管委在检查垃圾分类实施情况时，发现包括海底捞火锅店、风光老灶麻辣香锅店等餐饮企业存在问题并要求整改，部分餐企已经按照要求进行了整改，配备了四类垃圾桶，并按照标准分类投放生活垃圾。这一定程度上提高了餐厨垃圾的分出量。

做到餐厨垃圾分出量提升和杂物占比下降以后，还需要考虑垃圾的终端处理技术和方式能否满足需求。据介绍，首钢餐厨垃圾处置工厂从建设初期便整合集成该项处置设施。设施包含“预处理+双向复合微生物高温好氧发酵、中温厌氧发酵+两级的生化沥液处理”等工艺。“这个餐厨垃圾处置工厂和我们的焚烧发电厂可达到多方协同，从而帮助完成资源循环。”赵晓东介绍，例如餐厨垃圾处理完成后生成的污泥可送去焚烧，而焚烧发电后生成的部分电能和热能又能反向提供厂房设备所需电能和提油所需的热能。

针对处置工厂产生的副产品去向问题，赵晓东介绍说，副产品主要包括沼气、工业粗油脂和生物有机肥。其中沼气在鲁家山园区内部实现协同利用；工业粗油脂销售到有资质的生物柴油厂家，通过制备生物柴油从根本上杜绝“地沟油”回流到餐桌；生物有机肥不仅含有氮磷钾等大量元素，还含有锌、铁、锰等多种微量元素和活性物质，适合用于园林绿化及农业生产，实现全产业链的无害化应用。

门头沟区相关负责人表示，2020年，门头沟将按“生活垃圾源头总量控制在11.11万吨以内、原生垃圾80%以上采用资源化方式处理”的市级任务目标，部署全区垃圾分类工作；北京市城管委设施处副处长蔡华帅说，“目前从全市来看，垃圾分出率超2%，未来在3000余个社区全部执行垃圾分类的情况下，垃圾分出率有望达到15%的最优效果。以全市5750吨/日的处理能力来计算，即便垃圾分类行动推进到最优效果，也依旧能满足全市厨余垃圾处理需求”。（记者 陶凤 刘瀚琳）