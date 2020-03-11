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疫情期间环卫工人工作量增加一倍以上？ 住建部回应两大原因

2020年03月11日16:16 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月11日电 （许晓华）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。针对疫情期间为何城市环卫作业量较平时至少增加一倍以上的问题，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰做出了回应。

刘李峰认为，疫情期间，环卫工人工作量增加了一倍以上，主要有两方面原因。一是环卫工人承担的日常环卫作业任务增加了，而且要求提高了，在疫情期间各城市普遍扩大了要环卫工人清扫保洁的范围，增加了消毒、杀菌的作业频次。

二是各城市根据实际情况请环卫队伍承担了应急和兜底任务，比如对卫生机构、集中隔离场所周边区域进行消毒杀菌的任务，都是环卫工人承担。

此外，面对医疗废弃物激增的情况，根据疫情防控指挥部的统一调度，武汉市由原来只承担垃圾收运处理任务的环卫部门打破行业界限，安排专人专车指定专门的生活垃圾焚烧处理厂承担起了部分医疗废物的应急清运处置任务。

(责编：刘卿、李栋)


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