国家卫健委：防控形势持续向好 再接再厉、善作善成

人民网北京3月11日电 （许晓华）11日，国务院联防联控机制就加强医疗废物综合治理保护生态环境情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，全国每日新增确诊病例和新增疑似病例连续5天保持在两位数，除武汉外最近5天本土新增确诊病例2例，疫情总体保持在较低水平，防控形势持续向好。

3月10日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例24例；新增死亡病例22例，全部为湖北病例；新增疑似病例31例。当日新增治愈出院病例1578例，解除医学观察的密切接触者3235人，重症病例减少302例。

截至3月10日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例16145例，其中重症病例4492例；累计治愈出院病例61475例，累计死亡病例3158例，累计报告确诊病例80778例，现有疑似病例285例。累计追踪到密切接触者675886人，尚在医学观察的密切接触者14607人。

湖北新增确诊病例13例，全部为武汉病例；新增治愈出院病例1471例，其中武汉1212例；新增死亡病例22例，其中武汉19例；现有确诊病例15671例，其中武汉14514例；这里面重症病例4412例，其中武汉4217例。累计治愈出院病例49056例，其中武汉33041例；累计死亡病例3046例，其中武汉2423例；累计确诊病例67773例，其中武汉49978例。新增疑似病例6例，全部为武汉病例；现有疑似病例198例，其中武汉192例。

3月10日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例10例，其中北京6例，上海2例，山东1例，甘肃1例。截至3月10日24时，累计报告境外输入确诊病例79例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例177例，其中香港特别行政区120例；澳门特别行政区10例；台湾地区47例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例11例，其中境外输入10例；新增疑似病例25例；无新增死亡病例；重症病例减少13例。

全国每日新增确诊病例和新增疑似病例连续5天保持在两位数，除武汉外最近5天本土新增确诊病例2例，疫情总体保持在较低水平，防控形势持续向好。但湖北和武汉现有确诊病例数量仍然较多，疫情防控任务依然艰巨繁重，国外疫情快速发展带来不确定性，必须再接再厉、善作善成，继续抓好医院和社区两个阵地，坚定信心，战胜疫情。